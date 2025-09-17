Amancio Ortega tras la muerte de José María Castellano: "Todos en Inditex admiramos a Caste"

Amancio Ortega ha lamentado "profundamente" el fallecimiento de José María Castellano, al que califica como "una figura esencial en la historia de Inditex y, por encima de todo, una gran persona, como sabemos todos los que tuvimos la suerte de conocerle y de contar con su colaboración".

"Mis más sinceras condolencias para sus seres queridos por esta triste pérdida, un sentimiento que compartimos cuantos formamos parte de esta empresa. Su marcha representa también una gran pérdida para el mundo empresarial de Galicia y de España, en el que José María siempre destacó por su brillantez, profesionalidad y compromiso personal", añade.

"Todos en Inditex admiramos a Caste, y siempre ocupará un lugar muy especial en el corazón de la compañía", sentencia el fundador de la compañía gallega.

Su trabajo en Inditex

Amancio Ortega y José María Castellano trabajaron juntos en un momento importante para la compañía con sede en Sabón, en Arteixo. Nacido en A Coruña, Castellano fue el primer consejero delegado del grupo.

El fundador de la empresa le confió la dirección de una de las etapas más relevantes de la compañía: su crecimiento a escala global y su salida a bolsa, un movimiento que marcaría un antes y un después en la historia empresarial española

Castellano abandonó Inditex en 2005, tras frustrarse la entrada en Unión Fenosa y debido a diferencias que surgieron en este proceso. Tras esto, asumió la presidencia de la operadora de telecomunicaciones Ono, y, más tarde, pasó a dirigir el entonces Nova Caixa Galicia Banco.

Su trayectoria empresarial se completó con la participación en los consejos de administración de grandes grupos como Puig y Esprit, además de su papel como consejero independiente de la firma gallega Bimba y Lola.

José María Castellano se convirtió en junio del 2020 en propietario del 5,18% de las acciones de Greenalia, siendo nombrado un año después presidente del Consejo de Administración.