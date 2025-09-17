Amancio Ortega amplía su presencia internacional comprando un centro comercial de lujo en Miami

El empresario Amancio Ortega continúa expandiendo su alcance internacional, esta vez con la compra de un centro comercial de lujo en Miami. Se trata del Atlas Plaza que, según el medio francés Fashion Network y Bloomberg, Pontegadea ha adquirido por algo más de 105 millones de dólares o, lo que es lo mismo, 88 millones de euros.

A través de este vehículo inversor, Ortega se hace con el centro comercial propiedad hasta ahora de Tricap, RFR Holding y Commerz Real AG, de acuerdo con la información citada por estos medios.

La venta estaría siendo gestionada por Newmark Group Inc. con Adam Spies, Marcella Fasulo, Adam Doneger y Eric Williams.

Cómo es el centro comercial de lujo que ha comprado Amancio Ortega

Con esta compra, el fundador de Inditex se hace con un centro comercial que está alquilado al 100% por marcas como Rolex. En los últimos años, de acuerdo con Fashion Network, el Atlas Plaza se ha ido sumando más marcas de lujo que, además, pagan alquileres más altos.

Este centro comercial está ubicado además en el Design District de la ciudad estadounidense.

Otras adquisiciones del fundador de Inditex

Esta adquisición se suma a otras recientes como la de un hotel de cuatro estrellas en Ámsterdam por 85 millones de euros, el Avani Museum Quarter, o el Banke Opera Paris, otro hotel adquirido a principios de julio por 97 millones de euros.

Pontegadea, el holding con el que Amancio Ortega invierte parte de sus beneficios de Inditex, trabaja con un modelo de negocio inmobiliario que se basa en la adquisición y gestión de edificios no residenciales —principalmente oficinas— ubicados mayoritariamente en los centros de las principales ciudades del mundo.

Además, Amancio Ortega posee también naves logísticas, bloques residenciales o centros comerciales, entre otras propiedades, repartidos en países como España, Estados Unidos, Francia, Canadá o Corea.

En el 2024, el holding aumentó sus ganancias en un 17,3% llegando a los 9.322 millones de euros.

Respecto a Inditex, según los últimos datos difundidos por la compañía este mes de septiembre, la compañía aumentó sus ventas en un 1,6% en el primer semestre de este año, alcanzando un beneficio neto de 2.791 millones de euros.