Las ventas de Inditex crecen un 1,6% en el primer semestre de 2025

La multinacional ha dado a conocer esta mañana los datos económicos del primer semestre de 2025. El beneficio neto creció un 0,8% hasta los 2.791 millones de euros

Inditex ha presentado este miércoles sus resultados del primer semetres de este año 2025, en los que destaca un crecimiento del 1,6% en las ventas tanto en tienda como online. Un período en el que destacan que continuó con un "sólido desempeño operativo, impulsado por la creatividad de nuestros equipos y la buena ejecución del modelo de negocio integrado de tienda y online".

Imagen de archivo de una tienda de Zara

Con todo, el Consejero Delegado, Óscar García Maceiras, ha señalado: "Hemos logrado un sólido rendimiento en este primer semestre del ejercicio 2025, con ventas satisfactorias en un entorno de mercado complejo y manteniendo sólidos niveles de rentabilidad. La eficiente ejecución de nuestros equipos demuestra la solidez del modelo de negocio de Inditex".

En concreto, las ventas han crecido un 1,6% hasta los 18.357 millones de euros, con una evolución satisfactoria tanto en tienda como online. Las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 5,1%.

Con respecto a cifras económicas, el margen bruto creció un 1,5%, hasta 10.703 millones de euros, y se situó en el 58,3% de las ventas, lo que supone cinco puntos básicos menos con respecto al primer trimestre de 2024.

En ese sentido, todas las líneas de gasto han sido rigurosamente controladas y muestran una evolución favorable, con los gastos operativos creciendo un 2,2%, según resalta la multinacional coruñesa.

El resultado operativo, por su parte, creció un 1,5% hasta los 5.114 millones de euros y el EBIT creció un 0,9% situándose en 3.572 millones de euros, y el beneficio antes de impuestos
un 0,1%, alcanzando los 3.601 millones de euros.

Por su parte, el beneficio neto, por su parte, creció un 0,8% hasta los 2.791 millones de euros. Además, el consejo de administración ha propuesto la aprobación de dividendos de 0,84 euros por acción, que se pagará el 3 de noviembre de 2025.

Asimismo, desde la compañía señalan que las colecciones de la campaña de Otoño/Invierno han sido muy bien recibidas por los clientes. Las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante entre el 1 de agosto y el 7 de septiembre de 2025 han crecido un 9% con respecto al mismo periodo de 2024.