Inditex sube más de un 6% en la Bolsa pese a moderar resultados

Las acciones de Inditex subieron más de un 6% en la apertura de la Bolsa este miércoles tras haber comunicado al mercado que registró un beneficio neto de 2.791 millones de euros en el primer semestre de su ejercicio fiscal 2025-2026 (entre el 1 de febrero y el 31 de julio). Esto supone un incremento del 0,8% respecto a un año antes.

El gigante textil vuelve a lograr nuevos récords con sus resultados, aunque por debajo de lo que apuntaban los analistas. La compañía ha resaltado el "fuerte" comienzo del segundo semestre de este año y que las colecciones de otoño/invierno han sido "muy bien recibidas": las ventas en tienda y 'online' a tipo de cambio constante entre el 1 de agosto y el 7 de septiembre de 2025 crecieron un 9% con respecto al mismo período de 2024.

Las acciones de la firma textil subían un 6,21% en la apertura y lideraban las ganancias del selectivo madrileño hasta intercambiarse a 45,3 euros por título.

"Fuerte" atracción de clientes

El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, ha destacado durante la conferencia ante los analistas la "aceleración" de las ventas en tienda y 'online' en el inicio del tercer trimestre, el "sólido rendimiento" del grupo, con ventas "satisfactorias" en "un entorno complejo", y las "importantes" oportunidades de crecimiento.

"Es obvio que estamos viendo una evolución positiva a lo largo del año. Seguimos confiando en el año que tenemos por delante y, como siempre, estamos centrados en aumentar la diferenciación del modelo de negocio", ha señalado Maceiras en la conferencia ante analistas para presentar sus resultados, en la que se ha destacado además que todas las marcas crecen en moneda constante.

Los analistas de Jefferies han subrayado la buena evolución de las ventas en el arranque del tercer trimestre, según recoge Europa Press, lo que confirma que el grupo sigue beneficiándose de una "fuerte" atracción de clientes.

"Un margen bruto prácticamente sin cambios subraya la capacidad del grupo para comercializar durante una temporada primavera/verano complicada en toda Europa, con un probable exceso de existencias en el sector debido a una temporada afectada por las condiciones meteorológicas y macroeconómicas. Pero es la capacidad de Inditex para hacer frente a la fuerte dilución del tipo de cambio y seguir ofreciendo un margen operativo estable lo que destaca el atractivo que debería materializarse en los próximos meses", señalan desde Jefferies.

Un 1,6% más de ventas

Las ventas de Inditex crecieron un 1,6% con respecto al primer semestre de 2024 y alcanzaron 18.357 millones de euros, con una evolución satisfactoria tanto en tienda como 'online'. Las ventas a tipo de cambio constante han crecido un 5,1%.

"Hemos logrado un sólido rendimiento en este primer semestre del ejercicio 2025, con ventas satisfactorias en un entorno de mercado complejo y manteniendo sólidos niveles de rentabilidad. La eficiente ejecución de nuestros equipos demuestra la solidez del modelo de negocio de Inditex", ha subrayado el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras.

El margen bruto creció un 1,5%, hasta 10.703 millones de euros, y se situó en el 58,3% de las ventas (-5 puntos básicos frente al primer semestre de 2024).

El resultado operativo (Ebitda) creció un 1,5%, hasta 5.114 millones de euros, mientras que el resultado neto de explotación (Ebit) creció un 0,9% hasta 3.572 millones de euros y el resultado antes de impuestos un 0,1%, alcanzando los 3.601 millones de euros.

La posición financiera neta fue de 10.012 millones de euros al final del primer semestre de este año.