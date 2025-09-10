Inditex refuerza su red de tiendas con nuevas aperturas y reformas en el primer semestre de 2025

El gigante de la moda gallega, Inditex, ha presentado este miércoles los resultados correspondientes al primer semestre de ese 2025 en los que destaca un crecimiento del 1,6% en las ventas tanto en tienda como online, y un beneficio neto que creció un 0,8% hasta los 2.791 millones de euros.

Durante este período del año, las tiendas físicas de Zara han llegado a nuevas ubicaciones como Leipzig Grimmasche Strasse, Freiburg Kaiser Josef Strasse en Alemania y LA Brea Mall, en California. Además, han llevado a cabo importantes ampliaciones y reformas en algunas de sus tiendas más emblemáticas como Madrid Serrano y reubicaciones como la de Manchester Trafford Centre.

En cuanto al resto de las tiendas del grupo textil, continúan realizando aperturas y reformas en localizaciones clave, destacando entre ellas las de Stradivarius en Viena Donauzentrum, Oysho en Ámsterdam Kalverstraat y Bershka en Manchester Trafford Centre.

Por otro lado, Inditex continúa apostando por integrar su nueva tecnología de "alarma blanda" en todas sus tiendas. Este programa complementa el ecosistema tecnológico existente en tienda con silos de Click & Collect, los sorters, las cajas de servicio asistidas y los puntos de entrega. El nuevo sistema ya está plenamente operativo en Zara y se está implementando en Bershka y Pull&Bear.

Desde la compañía explican como este sistema proporciona una mejora significativa en la experiencia del cliente, facilitando la interacción con nuestros productos y optimizando el proceso de compra. "Es la base para que sigamos profundizando en la digitalización de las tiendas y su integración con las plataformas online en los próximos años", han señalado.