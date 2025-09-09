Amancio Ortega adquiere un hotel en Ámsterdam por 85 millones de euros

Amancio Ortega, en una imagen de diciembre de 2022 Imaxe Press / Shutterstock.com

Amancio Ortega, a través su brazo inversor Pontegadea, ha comprado el hotel de cuatro estrellas Avani Museum Quarter Amsterdam a Minor, antigua NH Hoteles, por valor de 85 millones de euros, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la operación.

Este establecimiento cuenta con un total de 163 habitaciones y se sitúa a 500 metros de los museos más famosos de la capital neerlandesa, además de ubicarse a 25 minutos del aeropuerto de Schiphol.

No es la única operación que Ortega realiza este verano en el sector hotelero, ya que a principios de julio, adquirió el Banke Opera Paris, A Radisson Collection Hotel por 97 millones de euros a Derby Hoteles, que abrirá sus puertas en el tercer trimestre de 2026. Así, este activo, que data de 1907 y funcionó como banco hasta su conversión inicial en hotel en 2009, se someterá a una renovación integral.

A estas adquisiciones se suma también la compra de un centro logístico en la ciudad de Hoofddorp (Países Bajos), denominado AMS05, con un desembolso de 145 millones de euros, tal y como adelantaron medios neerlandeses.

El edificio dispone de 55.365 metros cuadrados de almacén, una entreplanta de 6.570 metros cuadrados y 5.265 metros cuadrados de oficinas. En concreto, se trata del cuarto centro de distribución adquirido por Pontegadea, tras los otros inmuebles ubicados en Venlo, Roosendaal y Maasbree.

El brazo inversor de Amancio Ortega cuenta con un modelo de negocio que se basa en la adquisición y gestión de edificios no residenciales —principalmente oficinas— ubicados mayoritariamente en los centros de las principales ciudades del mundo.

De este modo, además de oficinas, el fundador de Inditex posee hoteles, naves logísticas, bloques residenciales o centros comerciales, entre otras propiedades, repartidos en países como España, Estados Unidos, Francia, Canadá o Corea.

En el 2024, el holding aumentó sus ganancias en un 17,3%.