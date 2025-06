La fusión BBVA-Sabadell sería el segundo banco en Galicia por oficinas, solo por detrás de Abanca

La fusión entre BBVA y Banco Sabadell tendría un impacto notable en Galicia, donde la nueva entidad combinada se convertiría en la segunda con mayor red de oficinas, solo por detrás de Abanca, según los datos de BBVA.

Con la integración, los clientes del Sabadell saltarían de 64 a 180 oficinas en la comunidad, casi triplicando, mientras que los del BBVA contarían con 64 puntos más en la red, pasando de las 116 existentes a 180.

BBVA ya posee gran presencia en Galicia, con 116 oficinas y 33 agencias en municipios de menos de 5.000 habitantes, que llegarían hasta casi 200 puntos en caso de fusión, sumando las 160 oficinas propias del banco fusionado con las 33 agencias de BBVA ya existentes.

El BBVA destaca que, además, los clientes del Sabadell ganarían especialmente en los municipios de menos de 10.000 habitantes. Pasarían de las 11 oficinas que tiene actualmente el Banco Sabadell a las 36 del nuevo banco, sumando las 25 del BBVA. En el caso de los municipios de menos de 5.000 personas, los clientes de Sabadell ganarían acceso a las ya mencionadas 33 agencias.

Las normas de la hipotética fusión

Dentro de los compromisos que BBVA ha asumido ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está que, en caso de que se produzca la fusión con Sabadell, no se cerrarán oficinas en municipios de menos de 5.000 habitantes, ni tampoco aquellas donde no haya sucursal a menos de 300 metros, o las que no tengan al menos tres competidores en el mismo código postal.

Con esta premisa, parece que los hipotéticos cierres de oficinas en Galicia quedarían limitados a las duplicidades de oficinas en los grandes núcleos de población, donde en su momento Sabadell ya heredó las oficinas del Banco Gallego, absorbido hace años.

Férrea oposición del Sabadell

La operación de fusión del BBVA se ha encontrado con la fuerte oposición del Banco Sabadell, en un asunto de trascendencia económica nacional y hasta carácter político, al tratarse de una entidad del País Vasco que intenta absorber a otra de Cataluña.

Además, varias voces han advertido de los peligros de una mayor concentración bancaria, ya que la fusión reduciría a solo cuatro los grandes bancos españoles: CaixaBank, Santander, BBVA+Sabadell y Bankinter, aglutinando los tres primeros más del 80% de los créditos a pymes.

El BBVA, en cambio, defiende los aspectos positivos de la fusión para los clientes de ambos bancos, como el modelo de banca basado en la proximidad que mantiene BBVA, el aumento de oficinas para todos los clientes y la renovada fortaleza en el segmento empresarial, ya que BBVA no clausurará ninguna de las oficinas especializadas de Sabadell en este ámbito.