PSOE y BNG califican como "buena noticia" la exclusión de Altri de las ayudas europeas

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Besteiro, ha asegurado hoy antes del inicio del Debate sobre el Estado de la Autonomía que el Ministerio de Industria ratificará este miércoles que Altri no accederá al Perte de Descarbonización y se muestra "convencido" de que tampoco podrá optar a las ayudas extraordinarias, sobre las que no ha concretado cuantías.

David Cabezón Alfonso Rueda defiende en el Parlamento de Galicia el proyecto de Altri

Así, ha recordado que hace meses él mismo aseguraba tener esta convicción que ahora se confirma con la resolución del Perte de descarbonización, "de que Altri no era merecedor de esas ayudas porque entendía que no era un proyecto que descarbonizara, entendía que no entraba dentro de los objetivos rigurosos de los PERTE". "Esto no forma parte de un proyecto de darte ayudas a ti y a ti no, discrecionalmente. Hay comisiones de valoración técnica, hay informes técnicos que respaldan esas decisiones", defendió.

"Como dice la misma expresión de ayudas extraordinarias europeas, tiene que ser un proyecto extraordinario: extraordinario medioambientalmente, con innovación industrial, en su propia planificación, en el desarrollo; extraordinario para Galicia. En ese sentido, creo que no cumple tampoco esas condiciones",afirmó sobre el hecho de que pueda optar a esa modalidad de ayudas.

Para el secretario xeral de los socialistas gallegos, esta "buena noticia" debe "invitar" al Partido Popular a "reconsiderar su posición" en relación al proyecto. "Es un buen momento para que todos reconsideren esa posición y, fundamentalmente, el PP y el propio proyecto empresarial. Creo que no es un proyecto que se condicione a los nuevos tiempos que requiere la economía, no solamente gallega, también española y europea", apeló.

Preguntado sobre si la resolución habría sido distinta de haberse escogido otro emplazamiento, como el municipio coruñés de As Ponte-, considera que nada habría cambiado, ya que los pertes "tienen unas normas". A este respecto, ha pedido respeto para los técnicos encargados de elaborar los informes, "como se pide para los técnicos de Galicia".

El BNG lo califica como una buena noticia

El principal partido de la oposición también se ha manifestado sobre este hecho. Néstor Rego, portavoz del BNG en el Congreso de los Diputados, afirmó en su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, que "é unha moi boa noticia. Mais continuaremos presionando para que tampouco teña fondos dos PIICE ou calquera outra axuda directa. O BNG xa advertiu que isto era unha liña vermella. O rexeitamento masivo do pobo galego será capaz de tombar ALTRI".

La agrupación frentista también se manifestó en estos términos en sus perfiles de redes sociales: "seguimos a traballar: Altri non pode obter fondos dos PIICE ou calquera outra axuda pública. O pobo galego falou e será capaz de tombar esta macrocelulosa no corazón da Galiza".

Greenpeace lo califica como un buen primer paso

Greenpeace mostró su alegría por evitar "un malgasto de dinero público inasumible e injusto que supondría financiar el proyecto industrial más lesivo que se presentó en Galicia en las últimas décadas". La ONG, no obstante, pide prudencia porque esta exclusión es de un porcentaje bajo de la financiación pedida.