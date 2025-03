María Sande, jefa de comunicación de Coca-Cola en Galicia: "Es un trabajo que vives"

María Sande cumplió el pasado 19 de marzo 39 años como trabajadora de Coca-Cola. Una trayectoria a lo largo de la que ha crecido a nivel profesional y personal, no en vano destaca la importancia de haber estado acompañada en todo este camino por un gran equipo.

Jefa de comunicación Noroeste Coca-Cola Europacific Partners Iberia S.L.U., el pasado 6 de marzo participó en el Foro Mujeres Referentes organizado por Quincemil en A Coruña. Dos semanas después, nos sentamos con ella para repasar unha trayectoria profesional siempre vinculada a una empresa con la que ha crecido: "Es un trabajo que vives".

¿Cómo han sido estas casi cuatro décadas vinculada a Coca-Cola?

Dices cuatro décadas y suena a muchísimo tiempo, pero se me ha pasado superrápido. Me siento afortunada por las oportunidades que he tenido al trabajar en esta casa, por la marca que representa, que te capacita, y te ofrece un montón de posibilidades y experiencias.

He crecido personal y profesionalmente. El apellido que tenemos todos es Coca-Cola: me imagino que la mayoría estamos en las agendas como Mercedes Coca-Cola, Paz Coca-Cola o Pedro Coca-Cola. Nos ha pasado a todos en reuniones de amigos y de familiares que acabas hablando en tu tiempo libre diferentes temas de empresa, porque es una marca admirada , que interesa y muy presente en la sociedad.

¿Cómo fueron tus inicios en la empresa? ¿Cómo llegó María Sande a Coca-Cola?

A través de un anuncio en el periódico. Solicitaban una persona como ayudante del departamento de Relaciones Externas y Publicidad para gestionar el famoso "Concurso de Redacción de Coca-Cola", con la intención de promover la participación y las visitas de los escolares.

Era algo muy ilusionante. El proceso duraba casi todo el curso desde la convocatoria, la organización de la prueba presencial en la que los chicos escribían sus relatos, todos el mismo día y a la misma hora, la entrega de premios. Sé que la primera ganadora nacional gallega fue la hermana de Manuel Rivas, María del Carmen, pero hubo muchas otras ganadoras, como mi amiga Mariana Carballal que hoy forma parte del jurado en Galicia.

Eran unos premios impensables: ya en los años 70, hacían viajes a Sudamérica, cuando no era habitual que los niños viajasen en avión, era una experiencia inolvidable. Los niños y niñas gallegos tienen mucho talento.

Cuando empecé, recibíamos una media de entre 4.000 y 5.000 visitas al año, consistía en un recorrido por el proceso de producción, no faltaba una invitación a Coca-Cola, al finalizar solíamos realizar encuestas para saber que podíamos mejorar (hoy diríamos feedback).

A continuación ascendí a coordinadora y posteriormente a jefa de relaciones públicas o relaciones externas y publicidad.

"Ha sido una fábrica abierta y una empresa abierta, con colaboraciones con cientos de entidades a nivel de Galicia (...) Ha habido una trayectoria muy constante y continua de contacto con la sociedad gallega" María Sande, jefa de comunicación Noroeste Coca-Cola Europacific Partners Iberia S.L.U.

¿Cuándo cambiaron tus funciones?

Cuando se unieron todos los embotelladores, se produjo mi "gran" cambio. Tras la fusión mi función se transformó enormemente: cambió el equipo, las funciones, el territorio del cual me hago responsable... A partir de la fusión, me encargo de la zona noroeste, añadiendo a Galicia, Asturias, León y Zamora.

Me siento afortunada por haber tenido la oportunidad de hacer cosas diferentes. Recuerdo, ya en los años 90, que hacíamos jornadas medioambientales para hijos de empleados con talleres de reciclaje, y diferentes excursiones: por ejemplo recuerdo una a las dunas de Corrubedo, todo ello para sensibilizar sobre el valor de la naturaleza gallega. También teníamos una fiesta de Reyes el día 6 de enero espectacular con hinchables, con animación, con sorteos...

Es una forma de hacer equipo.

Desde luego. Cada año había un pretexto para reunir a la plantilla y celebrar, algún acontecimiento, algún hito... Las entregas de medallas a los más antiguos, inauguraciones de delegaciones, Xacobeos.

Otro hito tuvo lugar con la celebración de diferentes aniversarios, destacar los 40 años y sobre todo el medio siglo de Begano. Nos visitaron, entre otros, los alcaldes de las principales ciudades de Galicia donde teníamos delegaciones, el Presidente de la Xunta y numerosos clubs deportivos y entidades sociales.

La empresa siempre ha tenido una gran actividad a nivel interno y, al mismo tiempo, ha mantenido su carácter local, intentando acercar la fábrica a la ciudad de A Coruña.

Sí, desde luego. Ha sido una fábrica abierta y una empresa abierta, con colaboraciones con cientos de entidades a nivel de Galicia: entidades culturales, entidades deportivas, entidades de carácter social... Ha habido una trayectoria constante y continua de contacto con la sociedad gallega.

María Sande en la fábrica de Coca-Cola en A Coruña. López

Me hablabas antes de estas jornadas medioambientales. Ahora tenéis el programa de Hostelería por el Clima. ¿Cómo has visto esta evolución de la marca, y de las empresas en general, hacia una preocupación más sólida por el medio ambiente?

En Coca Cola siempre ha existido esa preocupación, recuerdo una campaña de los años 70, "Plante una flor", seguro que personas de mi generación también la recuerdan.

Realizamos jornadas de reforestación, una muy especial fue cuando tras un verano muy complicado por los incendios en Galicia, al año siguiente un fin de semana de febrero se acercaron compañeros de toda España para hacer una reforestación en Pontevedra.

También una campaña de defensa del lince ibérico que tuvo lugar en el 2002. Son solo algunos ejemplos de actividades que llevamos a cabo.

Para nosotros actualmente la sostenibilidad está en el corazón de nuestra estrategia empresarial y "Avanzamos" es nuestro plan de actuación, que recoge nuestros compromisos de sostenibilidad y con plazos concretos.

En relación al programa Hostelería por el Clima muestra nuestro compromiso con nuestros clientes y la necesidad de las alianzas para lograr los objetivos (ODS17).

Coca-Cola promueve mucho su programa Gira Mujeres. ¿En qué consiste?

Gira Mujeres es el programa de Coca- Cola que apoya a las mujeres que quieren emprender un nuevo camino profesional. Impulsa a emprendedoras con una idea de negocio o que ya tienen uno en marcha pero necesitan darle un nuevo rumbo. Es un programa del que nos sentimos muy orgullosos y que no finaliza con cada edición.

Tras el programa, las emprendedoras siguen contando con el apoyo de las alianzas creadas y así pueden beneficiarse al contar con una gran red de apoyo y networking. Con esta red trabajamos para minimizar esa sensación de que están solas y que los problemas a los que se enfrentan son únicos. Porque resulta que hay cientos de mujeres con la misma problemática.

"Entiendo que a las chicas o personas jóvenes que salen ahora al mercado laboral les parezca poco y que aspiren a más, me parece ideal, licito y me encanta que sea así, pero el avance ha sido tremendo" María Sande, jefa de comunicación Noroeste Coca-Cola Europacific Partners Iberia S.L.U.

Participaste como mujer referente en el foro que Quincemil organizó por el 8M. ¿Crees que ha cambiado la situación respecto a cuándo empezaste?

Sí, creo que ha cambiado. La empresa ha cambiado, la sociedad ha cambiado, las mujeres también hemos cambiado. Empiezas muy jovencita y con muchísimas ilusiones, parece mentira pero he mantenido esa ilusión, creo que gracias a los retos a los que me he tenido que enfrentar.

Muchas veces a las mujeres nos cuesta y dices "no sé si seré capaz". Luego te lanzas a la piscina y resulta que nadas fenomenal y que has hecho el largo estupendamente. Ese aprendizaje y ese desarrollo personal viene de enfrentarte a estas cosas que muchas veces no estás segura de y al final es cuestión de trabajo, de entrega, de prepararte

¿Qué retos quedan por delante a nivel empresarial, de la mano de la sociedad?

Viéndolo en perspectiva, hemos avanzado un montón. Entiendo que a las chicas o personas jóvenes que salen ahora al mercado laboral les parezca poco y que aspiren a más, me parece ideal, lícito y me encanta que sea así, pero el avance ha sido tremendo. Deberíamos dedicarle algún momento a celebrar lo conseguido y ponerlo en valor.

Antes, en las reuniones la mayoría eran hombres, ahora no, ahora hay muchas mujeres y cada vez más mujeres en puestos decisión.