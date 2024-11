La coruñesa Embermind: "Con la IA hay que entender el enfoque del experto y el de quien no lo es"

La Inteligencia Artificial (IA), tan presente en la vida cotidiana y en los grandes proyectos que transforman el mundo casi sin darnos cuenta, no podía pasar desapercibida en los Premios Emprende que entrega cada año la Asociación de Jóvenes Empresarias y Empresarios (AJE) de A Coruña, un reconocimiento al talento, la innovación y el espíritu emprendedor de la provincia.

El Premio Iniciativa Emprendora 2024 correspondió a Embermind Technologies. Uno de sus socios, junto a César Abilleira y Raquel Maquieira, es Ergin Kamberov, que explica a Quincemil cómo su proyecto facilita a particulares y empresas soluciones personalizadas de IA.

Ustedes son expertos en tecnología. ¿Cómo deben los expertos acercar de manera útil y sencilla la IA a los que no lo son?

César y yo hicimos ingeniería robótica y nos cogió el boom de la inteligencia artificial en mitad de la carrera, aunque los primeros algoritmos son de 1958, modelos matemáticamente difíciles de utilizar. Ahora con los chatbots y ChatGPT los usuarios tienen la ilusión de que son fáciles de usar.

Pero en verdad no es tan sencillo: parece que es muy intuitivo y va a dar lo mejor de sí mismo, pero te encuentras con que si quieres funcionamiento y resultados específicos no es tan fácil. Creo que el principal problema es que la mayoría de expertos no presta atención a cómo puede ofrecer esta tecnología a quienes no están especializados. Con la IA hay que entender bien el punto de vista de quien es experto y el de quien no ha visto nada y no lo es.

¿Surge Embermind para facilitar la IA?

Cuando estaba en la carrera monté una empresa que ofrecía un asistente virtual para la gente mayor, antes de que existiera ChatGPT. Detectábamos si la persona se había caído, si su estado de salud era bueno o si necesitaba que llamásemos a Emergencias. Cuando estábamos con este proyecto conocimos al socio con el que estamos a día de hoy, Ipglobal, y vimos la necesidad mayor de ayudar a la gente.

El mercado nos iba a comer con la cantidad de relojes y asistentes que se fabricaban, y mucho mejores. En ese momento, y en plena aparición de ChatGPT, vimos que iba a ser complicado exprimir todo lo que la IA puede dar, más bien hasta dónde puedes llegar con ella.

¿Qué problemas aspira a resolver?

Cada vez hay más herramientas y modelos nuevos, es difícil saber dónde me puedo gastar mi dinero para usar IA, porque da la sensación de que tengo que aprender continuamente para no perder la pista. Vemos tres problemas: el foco, es decir, hay que sabe dónde meterse; la usabilidad, debemos actualizarnos con cosas nuevas; y la privacidad de los datos, que a veces dejamos que se usen sin saber para qué o que pueden servir para entrenar otros modelos. Nos planteamos: vamos a hacer una plataforma que resuelva todo esto y con la que, sin tener a un experto al lado, puedas sacar una rentabilidad real a la IA.

"La Aesia se centra mucho en la privacidad y seguridad, que está muy bien, pero los únicos que pueden estar al tanto del uso de la IA y de que la gente saque rendimiento de ella es la propia gente, que sabrá lo que le es útil o no" Ergin Kamberov, socio fundador de Embermind Technologies

¿Qué tipo de clientes tienen?

Tenemos tres targets de clientes. Uno es el que tiene una suscripción de 20 o 25 euros a GPT y no sabe si le sirve, está perdido, no sabe cómo meterse... a ese cliente le ofrecemos por el mismo precio todos los modelos de IA y 32 herramientas para usar. Otro es el cliente que tiene experiencia con la IA y quiere hacer proyectos más grandes y complicados, al que asistimos para que se organice mejor y los proyectos tengan más calidad; con un sistema de créditos, cuanta más IA consumas, más créditos vas a gastar, hasta unos 80 euros. El tercer target es una empresa que puede pedir un millón de créditos al mes para distribuir como quiere entre sus empleados.

Con la IA que proporcionan, ¿qué persiguen sus clientes: más rapidez, más beneficio o rentabilidad...?

La IA sirve para tener un aprendizaje (matemáticas, una lengua...), para mejorar los procesos y tareas (gráficas y números mediante Excel), para mejorar un producto ya hecho (calidad de las fotos para una agencia de marketing)... En estos dos casos hay mucha competencia; un cuarto objetivo es poder crear tus propios productos y aplicarlos en tu negocio o en tu vida.

Por ejemplo: si has optimizado un chatpot para tu página web, con nuestra plataforma coges ese producto y lo llevas a tu web y a donde lo necesitas, puedes hacer negocio con ello. La IA te puede ayudar dando valor propio a tu proyecto de una forma fácil y mejorando procesos y productos.

No parece haber nada hoy que escape al dominio y los efectos de la IA. ¿Es tanta que abruma, confunde?

Totalmente. Hay plataformas online que te informan y recomiendan todas las herramientas de IA que hay; te puedes meter horas y buscar y hay miles y miles, casi todas basadas en los diez mismos modelos, pero cada empresa hace su pequeño cambio y eso genera confusión y hace difícil la toma de decisiones para las empresas. Nosotros queremos que la gente tenga una única suscripción y que con ella tenga los modelos actualizados, tecnología nueva...

"Si se mostrase más cómo funciona la tecnología en Galicia y la forma en que apuesta por el emprendimiento, la gente sería más proactiva para hacer sus propios proyectos" Ergin Kamberov, socio fundador de Embermind Technologies

¿Esa confusión tiene que controlarse? Para lo cual debería servir la Aesia en A Coruña.

En Europa tenemos buena regulación y se están haciendo las mejores prácticas. Pero vemos que la Aesia se está centrando mucho en la privacidad y seguridad, que está muy bien, pero los únicos que pueden estar al tanto del uso de la IA y de que la gente saque rendimiento de ella es la propia gente, que sabrá lo que le es útil o no.

¿Qué o quién debe abordar ese enfoque?

La mejor forma de abordar esto es poder invertir más en este mercado y animar a los emprendedores a que usen estos recursos tecnológicos. Está muy bien que los expertos expliquen la IA en foros y que se mejore el tejido empresarial para explotar sus capacidades. Aun así, la clave es que haya más conexión entre la parte privada y la gente.

¿Tenemos un ecosistema en Galicia y en A Coruña con potencial en IA y herramientas tecnológicas adecuadas?

Hay un interés muy grande por la parte pública y la privada. El problema viene desde abajo, me refiero a la educación. Salimos de la Universidad y no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Si la gente tuviera un rumbo más claro y se le ayudase desde más abajo, desde ciclos educativos anteriores, habría muchas más iniciativas. Si se mostrase más cómo funciona la tecnología en Galicia y la forma en que apuesta por el emprendimiento, la gente sería más proactiva para hacer sus propios proyectos.