Slimop Space, impulsada por BFAero, Premio Nacional de Industria ‘Bien hecho en España’

El reconocimiento, entregado por S.M. el Rey, pone en valor el talento emprendedor y la capacidad de innovación industrial de la compañía

Slimop Space, la startup gallega impulsada por la Business Factory Aero (BFAero), ha sido reconocida por S.M. el Rey Felipe VI con el Premio Nacional de Industria “Bien Hecho en España” en la categoría de Emprendimiento Industrial. La entrega tuvo lugar en el marco del VIII Congreso Nacional de Industria, que se celebra estos días en Bilbao.

El galardón distingue a empresas de nueva creación con una alta capacidad innovadora y que promueven proyectos industriales de valor añadido, favoreciendo la competitividad, la sostenibilidad, la transformación digital y el desarrollo tecnológico.

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, felicitó a la compañía por el premio recibido y destacó el valor de este reconocimiento para Galicia: “Uno de los pilares sobre los que se asienta la política industrial avanzada es el talento y la tecnología, factores que consolidan a Galicia como un territorio referente en la aceleración de proyectos tecnológicos de alto impacto”.

El reconocimiento supone un importante respaldo a la trayectoria de Slimop Space y refuerza el papel de BFAero como plataforma estratégica de apoyo al emprendimiento tecnológico e industrial orientado a la soberanía tecnológica. Actualmente, BFAero se integra en la Iniciativa Estratéxica en Seguridade, Defensa e Aeroespazo 2025-2030, impulsada por la Consellería de Economía e Industria a través del Igape y Xesgalicia.

Slimop Space forma parte del ecosistema de BFAero desde su sexta edición, cuando participó en el itinerario de Aceleración, y actualmente ha sido seleccionada también para la séptima edición en el itinerario de Consolidación.

Los Premios Nacionales de Industria “Bien Hecho en España”, organizados por el Ministerio de Industria y Turismo, celebran este año su primera edición y reconocen iniciativas empresariales que contribuyen al fortalecimiento del tejido industrial español mediante la innovación tecnológica, el impacto económico y social y la excelencia como sello de identidad de la industria.