GIRA Mujeres arranca su X edición para impulsar proyectos de emprendimiento femenino en Galicia

GIRA Mujeres arranca su décima edición este mes de febrero celebrando una década de impacto y crecimiento. El programa de formación en emprendimiento y empoderamiento femenino impulsado por Coca-Cola ha acompañado desde su creación a 22.500 mujeres en su camino profesional. Ahora, GIRA Mujeres lanza su X edición de la mano de entidades como la Fundación Nantik Lum, GIRA Mujeres lanza su X edición.

A lo largo de estos diez años, el emprendimiento y el desarrollo profesional se han revelado como palancas clave para la autonomía económica de las mujeres, especialmente en el rural. Barreras como la falta de confianza, la dificultad para acceder a redes de apoyo o la escasa presencia en puestos de liderazgo siguen condicionando el acceso a nuevas oportunidades.

GIRA Mujeres refuerza en 2026 su propuesta para ofrecer más herramientas de formación, inspiración y acompañamiento que permitan a las mujeres gallegas avanzar con mayor seguridad y proyección, además de un recorrido formativo más flexible, modular y personalizado, adaptado a las necesidades y disponibilidad de cada participante.

Los nuevos itinerarios combinan contenidos síncronos y asíncronos que permiten profundizar en temáticas clave para la empleabilidad, el emprendimiento y el desarrollo profesional.

"Crecer, liderar, transformar"

Coca-Cola cuenta con la colaboración de entidades expertas comprometidas con la igualdad de género y el desarrollo socioeconómico, cuya labor resulta esencial para acercar el programa a mujeres de distintos territorios y realidades.

Forman parte de esta red la Fundación Nantik Lum, Alma Natura, Autónomas por la Igualdad, Dona Activa, Womenalia y ASEME (Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid), que aportan experiencia, cercanía y especialización para garantizar una formación transformadora. Estas dos últimas entidades se incorporan este año como nuevos partners del proyecto.

Bajo el lema "GIRA Mujeres: Crecer, liderar, transformar", la X edición del programa se dirige no sólo a mujeres con emprendimientos o ideas de negocio, sino también a aquellas que quieran seguir formándose para potenciar su perfil profesional, sin importar su situación laboral actual.

Durante 2026, GIRA Mujeres desplegará cuatro sesiones online de inspiración en formato webinar, centradas en liderazgo y comunicación, intraemprendimiento e innovación, IA y digitalización y acercamiento al emprendimiento, realizadas por expertas en cada materia. A estas formaciones se sumarán las Rural Talks, dos encuentros anuales en las zonas norte y centro del país orientados a abordar retos, oportunidades y casos de éxito en el entorno rural.

Todo ello se completa con el impulso a la Comunidad GIRA Mujeres, un espacio de conexión, empoderamiento y networking para mujeres en cualquier fase de su proceso, que fomentará dinámicas como mentorías cruzadas y grupos Mastermind para fortalecer redes, compartir aprendizajes y dar continuidad al crecimiento profesional.

La Fundación Nantik Lum, abre la primera convocatoria en febrero, con las plazas ya completas. La segunda convocatoria comenzará el 2 de marzo y para participar las mujeres interesadas deberán completar su inscripción a través del siguiente link: GIRA Mujeres - Fundación Nantik Lum.

Además, con motivo de su 10º aniversario, GIRA Mujeres impulsará este año un nuevo estudio junto a GEM (Global Entrepreneurship Monitor), para analizar no solo la situación actual del emprendimiento femenino en España y sus principales retos, sino también los desafíos de la mujer profesional en el contexto actual, el liderazgo femenino y el intraemprendimiento en nuestro país.

"Cumplir 10 años con GIRA Mujeres significa celebrar una década acompañando a miles de mujeres para que puedan crecer, liderar y transformar su futuro profesional. En esta edición reforzamos la inspiración, la formación y la comunidad porque sabemos que el talento femenino necesita herramientas, referentes y redes para convertir sus ideas en oportunidades reales. GIRA Mujeres es hoy un ecosistema consolidado y nuestro compromiso es seguir ampliando su impacto en los próximos años”, ha señalado la responsable de proyectos de Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, Beatriz Arribas.

Premios y nuevos reconocimientos

GIRA Mujeres seguirá reconociendo el talento y la trayectoria de sus participantes a través de sus proyectos de emprendimiento. El premio de las ganadoras consistirá en 8.000 euros en concepto de impulso financiero, con dos categorías: nuevos proyectos de emprendimiento y proyectos emprendedores consolidados.

El programa incorpora un nuevo reconocimiento al desarrollo profesional para dos mujeres que hayan sido parte de GIRA Mujeres en España, aunque no hayan presentado un proyecto de emprendimiento. En este caso, el premio será una membresía premium anual para seguir formándose junto a Womenalia, plataforma y consultora especializada en igualdad y desarrollo de talento femenino.

Para optar a este reconocimiento, las interesadas deberán enviar un vídeo a través de la plataforma, a modo de elevator pitch y en primera persona, respondiendo a la pregunta: "¿Cómo quiero seguir impulsando mi desarrollo profesional?", con una propuesta clara sobre cómo GIRA Mujeres ha abierto nuevas inquietudes o posibilidades para su futuro.

"La Fundación Nantik Lum está deseando acompañar a grandes proyectos como los de sus participantes del pasado año. Tres de las finalistas fueron mujeres acompañadas por Nantik Lum, siendo una de ellas una de las ganadoras de la IX Edición de los Premios GIRA Mujeres", señala en un comunicado.