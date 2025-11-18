El talento inversor de la gallega Carmen Pumariño, premiado en los Women Startup Awards

Carmen Pumariño, primera por la izquierda con su premio, junto al resto de galardonadas en la gala de los Women Startup Awards.

En la semana del emprendimiento femenino, con este miércoles 19 como Día Internacional de la Mujer Emprendedora, Galicia celebra el premio Women Startup Awards que este lunes ha recibido la lucense Carmen Pumariño.

La gestora del fondo Diversity Catalyst de Zubi Capital, de 36 años, ha ganado el premio en la categoría de Inversión, que reconoce la apertura de caminos en la inversión orientada a diversidad e impacto social.

"Todavía nos hace falta dar mucha visibilidad al talento femenino", dijo Pumariño tras recibir el premio en Madrid, donde dio las gracias a las personas y empresas que le facilitaron "el camino tras acabar la carrera". En especial, mencionó a sus compañeros de Diversity Catalyst, Iker Marcaide y José Nistal.

"Somos un equipo diverso que nace de la constatación de que el talento está equitativamente repartido y las oportunidades no. Lo más importante que tenemos son las personas emprendedoras que nos han dejado acompañarlas e invertir", expresó la emprendedora gallega tras la entrega del premio.

Carmen Pumariño ha sido venture partner en Civeta Investments y cofundadora de la plataforma de contenidos esports The Cloud Gaming. Ha ocupado puestos directivos en el área financiera, entre ellos, en una scale up del sector de la alimentación, y trabajó en Arcano Partners y Management Solutions en operaciones de M&A y asesoramiento estratégico.

“Los números del emprendimiento liderado por mujeres aún son escasos comparados con los de los hombres. Los equipos mixtos, como tenemos en Zubi Capital, son cada vez más fuertes. No olvidemos que, como el 51% de la población que somos, las mujeres tomamos muchísimas decisiones económicas. En esa redefinición del emprendimiento hay que fomentar la falta de miedo a emprender y a arriesgarse”, expresó Pumariño en una entrevista concedida a Quincemil hace unos días.

Las premiadas

Los Woman Startup Awards juntaron ayer a las 18 finalistas de las seis categorías. Carmen Pumariño competía en Inversión con Kate Cornell, general partner de Acurio Ventures, y con Laura Caballero, directora asociada de EIC y responsable de IESE.

El resto de ganadoras fueron la cofundadora de Plant on Demand, Natalia Valle (Early Stage); la CEO y cofundadora de Gravity Wave Amaia Rodríguez (Scale Up); la periodista científica y tecnológica Marta del Amo (Divulgación); la fundadora de Compostree Isabel Abascal (Ideación); y la directora de desarrollo empresarial y emprendimiento en Las Rozas Innova Ana Herrera (Innovación Abierta).