Los dos vidas de una librería de Os Castros, A Coruña: "Si no pones amor, el negocio no funciona"

María del Carmen Sánchez Gómez cree que para que un negocio tenga vida y dure hace falta "amor". Dedicación, cariño por la tarea de gestionarlo y por satisfacer al cliente. En eso se empeña esta mujer desde que en 2022 relevó a Suso Carballido y a Pilar Sanjurjo al frente de la librería de Os Castros que ahora lleva el nombre de Concordia, la avenida donde se encuentra.

Entonces se llamaba Carballido, sus dueños se jubilaban después de 32 años gestionando el negocio y María del Carmen trataba de asentarse en A Coruña al año de llegar a España desde su Argentina natal. Allí había sido administrativa de la Seguridad Social y su esposo, informático. Desde una visita en 2018 a la ciudad y a Curtis, donde nació su padre, sus hijos querían emigrar a España, tener una vida "más segura".

Una vez instalados en Galicia había que buscar empleo. Él lo mantuvo, ella se tropezó un día con el anuncio del traspaso de una librería, algo que siempre había querido tener en su país. Evaluaron la posibilidad, reunieron ahorros, recibieron apoyo de retornados y de Afigal y orientación de los antiguos propietarios, y comenzaron una nueva etapa en la tienda.

"Lo primero que hicimos fue comprar una fotocopiadora. Aquí entraba todo el mundo y preguntaba si hacíamos fotocopias. Pues adelante, había que tener una", recuerda Sánchez, que también hace encuadernaciones y plastificaciones.

Carballido era papelería, con material para escuela y oficina, y tenía libros, por supuesto, con un buen fondo de libros de historia. Se siguen vendiendo estos artículos, al igual que revistas y prensa diaria, y la lectura continúa fomentándose mucho en Concordia, con algunas novedades, libros más antiguos de distintas editoriales y sobre todo libros y juegos infantiles y educativos.

La librería Concordia, en la avenida del mismo nombre en Os Castros. Quincemil

"Si no pones amor en tu negocio, no funciona", recalca María del Carmen, a quien acompaña su hija María Victoria para atender al público. "El día que cerramos, los viernes, extrañamos al público".

Refuerza este imperativo hacia el cliente recordando la ayuda prestada a jóvenes en alguna ocasión, el tiempo dedicado a que les saliera bien un trabajo encargado en el colegio o una manualidad para celebrar Halloween.

Entregar y recoger paquetes

En más de media hora de una tarde al comenzar la semana, el 80% de las personas que entran en Concordia viene a recoger o a enviar un paquete. Es un servicio que ha incorporado la librería recientemente, que trabaja con bultos que mueven de un lado para otro hasta siete empresas.

No es algo nuevo este servicio, negocios de otros sectores se han incorporado al sistema de puntos de recogida de paquetes para facilitar su entrega. "Hay momentos en que la mayoría viene a por paquetería. Empezamos con Amazon y sumamos InPost, que mueve la gran mayoría de empresas. Es algo que ayuda a la visibilidad del negocio, sobre todo para los que no estamos en calles principales", dice Sánchez.

Concordia es quizá la única librería-papelería que sigue abierta en Os Castros, un negocio de proximidad que cerca, en la avenida de Oza, tiene a Susana al frente de un negocio parecido, y en O Castrillón a la librería Santé, que no usa el servicio de papelería pero ofrece clases de dibujo y pintura.