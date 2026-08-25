Coruña The Style Outlets amplía este agosto su Súper Jueves con 3 días de descuentos adicionales

Coruña The Style Outlets amplía este agosto una de sus citas más esperadas para sus clientes: el Súper Jueves. El centro celebrará una edición extendida que se prolongará durante tres días: jueves, viernes y sábado, con descuentos adicionales sobre el precio outlet habitual en una selección de tiendas.

De manera excepcional, el jueves 27 Coruña The Style Outlets ampliará su horario hasta las 22:00 horas, ofreciendo una hora extra para planificar las compras con más comodidad.

A lo largo de esta edición ampliada, el público podrá acceder a promociones especiales en una selección de marcas como Adolfo Domínguez, Álvaro Moreno, Munich, Home&Cook,y muchas más.

Además, Coruña The Style Outlets propone completar la experiencia en Estrella Park, que contará en esta ocasión con una oferta especial durante los tres días para disfrutar en familia o con amigos.

15 aniversario: 'Manoalcoche' para ganar un Fiat500

En el marco de su 15 aniversario, Coruña The Style Outlets mantiene activa una acción especial pensada para premiar la fidelidad de sus visitantes: el reto “Mano al coche”, con el que el centro regalará un Fiat 500.

La dinámica comienza con una fase de participación abierta a clientes: por cada ticket de compra superior a 50 euros los visitantes podrán participar en el sorteo para ser seleccionados y optar a una de las plazas del reto final. Tal y como explican desde el centro, no existe límite de participaciones: 1 ticket = 1 participación, por lo que se podrán presentar tantos tickets como se desee.

Entre todas las participaciones registradas, el centro seleccionará a los participantes según las bases que pasarán a la fase final para participar en “una prueba sencilla pero exigente” como explican desde el centro comercial: la última persona que mantenga la mano pegada al vehículo será la ganadora del Fiat 500.

Las fechas de participación, sorteo de seleccionados y celebración del reto, así como el detalle completo de condiciones, se podrán consultar en las bases disponibles en la web de Coruña The Style Outlets.

Torneo basket 3x3 con Fundación ENKI y taller de cocina

Por otra parte, el centro comercial hace coincidir esta edición de Super Jueves ampliado con un plan de promoción de hábitos de vida saludables. Al taller de cocina en inglés que ofrece el centro de idiomas Kids&Us Culleredo para los más pequeños, se suma la celebración del torneo basket 3x3, en el parking de sus instalaciones.

Esta edición, además, contará con una exhibición de material deportivo adaptado para personas con discapacidad gracias a la Fundación ENKI. Durante el sábado por la tarde las personas que acudan al centro comercial podrán disfrutar de un ambiente deportivo y conocer las opciones para que todas las personas puedan disfrutar del ocio y el deporte en igualdad de condiciones.