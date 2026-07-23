Reabre el Bershka de la plaza de Lugo, en A Coruña, con nueva estética tras su reforma

Bershka ha reabierto este jueves a las 12:00 horas su tienda de la plaza de Lugo, en A Coruña, después de una reforma integral con la que renueva por completo la imagen del establecimiento y lo adapta a las últimas tendencias de la marca.

La nueva tienda sigue la misma línea estética que el establecimiento de Bershka situado en el centro comercial Marineda City. Lo primero que llama la atención al acceder al local son las pantallas gigantes que proyectan imágenes de modelos con prendas de la marca, además de la nueva distribución del espacio.

Ya en la planta baja destaca el aprovechamiento del espacio, que separa las zonas de ropa masculina y femenina, situadas a la izquierda y a la derecha, respectivamente. Otro de los cambios más visibles es el traslado de los probadores a otra zona de la tienda y la instalación, en su anterior ubicación, de las cajas de pago.

El establecimiento bajó la persiana el pasado 4 de mayo y, casi tres meses después, ha reabierto con una distribución completamente renovada que pone el foco en un mejor aprovechamiento del espacio. Cabe recordar que, en 2024, la tienda de Bershka en Marineda City también reabrió tras una importante ampliación y modernización, incorporando un concepto mucho más visual y tecnológico.

La reapertura de esta tienda, ubicada en plena milla de oro de la ciudad herculina, se suma a la de Stradivarius, que reabrió el pasado 5 de junio tras otra reforma integral.