La calle Real de A Coruña pierde una de sus zapaterías: cierra Ulanka

La calle Real de A Coruña suma un nuevo cierre este mes de julio. La zapatería Ulanka, que desde hace unos meses vende también una línea de ropa, bajará la persiana el próximo 29 de julio, cuando cierre definitivamente su único local en la ciudad herculina.

La tienda mantendrá su actividad en horario habitual hasta entonces.

Con este cierre, A Coruña pierde su única tienda de esta marca valenciana.

En el resto de la provincia, cuenta con un local en el Style Outlet de Culleredo —que no aparece en la web de la marca pero seguirá abierto por el momento, según ha podido saber Quincemil—, otro en el centro comercial Odeón de Narón y un tercero en el centro comercial As Cancelas de Santiago de Compostela.

El cierre del Ulanka de calle Real llega después de otro cierre reciente de la marca en Bilbao y tras un proceso de renovación de la marca, que desde hace unos meses sumó por primera vez una colección de ropa en un rebranding que comenzó en 2022 y se oficializó en septiembre del año pasado.

Actualmente pertenece al grupo de moda Yorga, con sede en Paterna y que cuenta con otras firmas como Coolway.

Como zapatería, Ulanka nació en 1982 en la Comunidad Valenciana, extendiéndose por el resto de España en los siguientes años y abriendo sus primeras tiendas en Londres y en Andorra entre 2014 y 2016. En 2020 lanzó su primera colección de calzado en su marca propia.

La asociación de Zona Obelisco demanda más apoyo al comercio

El cierre del local de calle Real se suma a otros recientes en esta misma vía como el de la tienda Inside, que cerró hace menos de dos meses en el número 96, o el de la antigua DéporTienda, que ahora ocupa el número 59, donde antes estaba Vazva, y ha dejado vacío el número 69.

Javier Pastoriza, presidente de la Zona Comercial de Obelisco, explica que hay muchos factores que explican los cierres recientes en el centro de la ciudad.

Las ventas online o un precio más rebajado de los mismos productos fuera de España están afectando directamente al comercio, especialmente al pequeño, que hoy en día "no puede competir".

A esto suma otra reflexión: "Las tiendas físicas hoy en día funcionan como escaparates y como probadores".

Todo ello "está hundiendo al pequeño comercio" en un contexto, además, de cargas impositivas o el aumento del precio de los alquileres.

"Hay propietarios que prefieren tener el local comercial cerrado a bajar el precio para que continúe la actividad", resalta.

Por todo ello, y pese a que también se producen aperturas como la ya mencionada nueva DéporTienda, Pastoriza insiste en que en estos casos lo difícil es "que se mantengan en el tiempo".

"Está perjudicando al comercio histórico y tradicional", reflexiona, mencionando como ejemplo la Farmacia Villar de esta misma calle.

"El comercio es patrimonio de la ciudad y lo interesante es que se conserve un comercio distinto y que A Coruña mantenga su identidad", añade antes de insistir en que las administraciones deben incentivar y apoyar más a este tipo de negocios.