Malde, joyas de espíritu deportivo en A Coruña que se asentaron donde el Dépor estrena tienda

El trofeo Teresa Herrera en el escaparate de la antigua joyería Malde de la calle Real. Cedida

Malde es el apellido de una familia de joyeros que mantuvo abierta en A Coruña una joyería con ese nombre durante 113 años. El bajo que ocupó en la calle Real, el número 69, es desde esta semana una tienda oficial del Deportivo, una Deportienda.

Esta nueva ubicación hace que, en alguna medida, perviva el espíritu deportivo que tuvo en el pasado la joyería Malde. Porque los joyeros de este negocio diseñaron y fabricaron desde 1945 los trofeos del torneo Teresa Herrera de fútbol que se disputan cada verano en el estadio de Riazor.

No solo eso. Multitud de clubes y entidades deportivas de la ciudad encargaron durante décadas a Malde sus propios trofeos, placas, medallas y otros objetos metálicos de reconocimiento. El espacio físico que en su día tuvo estrecha relación con el deporte coruñés la conserva hoy gracias a la ropa y los objetos comerciales del Deportivo.

Problemas económicos en la gestión del negocio desde 2008, que incluyeron impagos a los trabajadores, derivaron en un litigio que se resolvió con el embargo de bienes de la empresa. El conflicto laboral y las dificultades financieras dieron como resultado el fin de la actividad en 2011.

Años después, en el mismo bajo abrió Vazva, una firma textil y deportiva, quizá también una señal de que el local comercial de la calle Real nunca se desprendería de su vinculación con el deporte.

Cuatro generaciones

Manuel Malde López, nacido en Bergondo, fundó la joyería Malde en 1898. La familia había entrado en el sector más de una década antes, al dedicarse Manuel a la venta ambulante de oro y plata en los pueblos de España. La experiencia le impulsó a abrir un comercio en la calle Real, la misma zona en la que en los años cincuenta y sesenta pondría en marcha dos sucursales con los nombres de Vales y Germade.

En 1922, el rey Alfonso XIII concedió a Malde el título honorífico de proveedor de la Casa Real española. Once años después, inaugurada por Alfredo Malde González, hijo del fundador, abrió otra joyería en Santiago, donde estaba el taller de orfebrería y relojería del que saldrían las torres de Hércules del trofeo Teresa Herrera.

Antiguo folleto publicitario de la joyería Malde de A Coruña. Cedida

Manuel Malde murió en 1957, seis años después de haber donado a sus tres hijos las joyerías de A Coruña, Santiago y Vigo. Una década más tarde los hermanos se separan y se reparten el patrimonio familiar.

Hasta 2004, cuando fallece, Alfredo Enrique Malde y Pardo de Andrade está al frente de Malde en la calle Real. Su hijo Carlos, cuarta generación, había empezado a trabajar en el negocio el año de su centenario y se mantuvo hasta 2008, cuando vendió su parte en la sociedad y abrió otro negocio joyero que duró unos años en Marineda City.

Allí, en el centro comercial, también el Deportivo vende sus productos en otra tienda oficial. Ya no hay abierta ninguna joyería Malde en Galicia.