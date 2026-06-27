Confitería París reclama a A Coruña una solución por el impacto de las obras en su negocio

La histórica Confitería París, uno de los comercios con mayor trayectoria de Monte Alto, ha solicitado al Ayuntamiento de A Coruña que adopte medidas para paliar el impacto que, según denuncia su propietario, han tenido las obras ejecutadas en la calle San José sobre la actividad del negocio.

El propietario ha registrado un escrito en el que expone las dificultades que asegura sufrir desde el traslado del establecimiento a su actual ubicación.

Xulián explica que la confitería abrió sus nuevas instalaciones en diciembre de 2023, a escasos metros del antiguo local de la calle de la Torre, coincidiendo con la reurbanización de la calle San José. A su juicio, el diseño final de la actuación dejó al establecimiento en una posición desfavorable, al mantenerse plazas de aparcamiento justo delante de la fachada.

"Las decisiones que se tomaron con la obra nos han perjudicado gravemente. Los coches tapan el escaparate y la accesibilidad al negocio ha empeorado", afirma el pastelero, que sostiene que los vehículos llegan incluso a invadir parcialmente la acera debido a la configuración de la vía.

A esa situación se suma, según relata, la instalación desde diciembre de 2024 de una caseta de obra, contenedores y otros elementos auxiliares frente a la confitería, con motivo de la rehabilitación de un edificio próximo. Aunque la ocupación iba a ser temporal, asegura que 18 meses después continúa prácticamente en el mismo lugar.

Bajando por la calle de la Torre no se nos ve. Hay clientes que todavía no saben dónde estamos porque la fachada queda completamente oculta", lamenta Xulián, que añade que la estrechez del paso también dificulta las labores de limpieza y genera problemas de higiene junto al establecimiento.

El responsable sostiene que esta pérdida de visibilidad ha tenido consecuencias económicas, hasta el punto de asegurar que la facturación del negocio ha descendido durante el último año.

Por ello, en el escrito remitido al Ayuntamiento solicita que se eliminen las plazas de aparcamiento situadas frente a la fachada de Confitería París, una medida que considera suficiente para mejorar la presencia del establecimiento en la calle y facilitar tanto el acceso de los clientes como el trabajo de los proveedores.

"No pedimos un trato de favor, solo que se corrija una situación que nos está perjudicando desde hace más de un año y que pone en desventaja a un comercio con más de cuatro décadas de historia", concluye, acompañando su reclamación con fotografías del estado actual de la calle y de los elementos de obra instalados frente al negocio.