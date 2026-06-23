Confirmado: esta es la hora de inicio en web y app de las rebajas de verano 2026 en Zara y otras marcas de Inditex

Ya queda muy poco para las rebajas de verano 2026, uno de los momentos más esperados del año por quienes quieren renovar su armario y hacerse con las últimas tendencias a buen precio. Este año, las diferentes marcas de Inditex comenzarán los descuentos el miércoles 24 de junio en web y app, mientras que en tiendas físicas arrancarán el jueves 25 de junio.

Como cada temporada, una de las principales dudas es la hora exacta a la que se activarán las rebajas online. Un detalle de gran importancia, ya que unos pocos minutos pueden marcar la diferencia entre conseguir esa prenda tan buscada o encontrarla agotada antes incluso de completar la compra.

Horarios de los descuentos de las marcas de Inditex en web y app

Como es habitual en cada período de rebajas, las miradas se centran en las marcas de Inditex: Zara, Zara Home, Lefties, Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka y Oysho. Aunque muchas firmas de ropa comenzaron sus rebajas de verano hace días, el gigante gallego las comenzará en tiendas físicas el 25 de junio, adelantándolas un día en web y app.

Así, las diferentes marcas de Inditex comenzarán sus rebajas online el miércoles 24, aunque a diferentes horas y con variaciones en app y web.

Lefties será una de las primeras marcas en comenzar sus rebajas online. Estarán disponibles a las 19:00 horas en la app y a las 20:00 horas en la web, con descuentos de hasta -60%.

Otras marcas como Bershka, con descuentos de hasta -40%, Pull&Bear, también hasta -40%, y Stradivarius, con descuentos de hasta -60%, comenzarán sus rebajas online a las 19:00 horas, tanto en app como en web.

Oysho comenzará sus rebajas a un horario diferente. En app las iniciará a las 20:00 horas, mientras que en web llegarán a las 21:00 horas, con descuentos de hasta -50%.

En cambio, Massimo Dutti iniciará su venta online a partir de las 20:00 horas de hoy para miembros de Massimo Dutti Feel, y mañana, 24 de junio, en tiendas físicas. Los descuentos parten del -40% en artículos seleccionados.

Zara todavía no ha avanzado cuáles son los horarios de sus rebajas online, pero siempre suele comenzarlos más tarde que el resto de marcas. Lo habitual suele ser a las 21:00 horas en app y a las 22:00 horas en web, por lo que te recomendamos estar al tanto de cualquier confirmación.

Por su parte, Zara Home todavía no ha hecho ningún adelanto de su horario, pero lo habitual es que siga el mismo patrón que Zara.