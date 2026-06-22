El "Super Jueves" de Coruña The Style Outlets se extiende a tres días con descuentos y actividades del eclipse

El centro comercial Coruña The Style Outlets convierte su tradicional "Super Jueves" en una experiencia ampliada de tres días. La cita se celebrará los días 25, 26 y 27 de junio, ya en plena campaña de rebajas, con descuentos adicionales sobre el precio outlet habitual en una amplia selección de marcas.

Durante esas jornadas, el complejo mantendrá su horario ininterrumpido de 10:00 a 21:00 horas, facilitando que los clientes puedan organizar sus compras con flexibilidad. Entre las enseñas participantes figuran firmas como Crocs, Desigual, Dockers o North Sails, además de otras marcas nacionales e internacionales presentes en el recinto. Como complemento de ocio, se ofrecerá una propuesta especial en Estrella Park con actividades como bolos o minigolf junto a bebida por 10 euros.

El eclipse de verano

Más allá del comercio, el centro ya ha puesto en marcha una programación vinculada a la cita astronómica del verano. El eclipse solar del 12 de agosto podrá observarse durante 1 minuto y 11 segundos en el entorno del complejo, según previsiones del director del Centro Astronómico de Pena Trevinca, Óscar Blanco.

En este contexto, el outlet ha inaugurado la exposición "Secretos del Universo", una propuesta divulgativa que estará disponible hasta el 14 de agosto y que explica de forma didáctica cómo se producen los eclipses y su rareza.

Además, el 30 de julio se celebrará un "Super Jueves Especial Eclipse", en el que se entregarán gafas homologadas por compras superiores a 40 euros.

La programación culminará el propio 12 de agosto con la habilitación de una zona especial de observación, con food trucks, música en directo y espacios de descanso. Los miembros del club Style Club contarán además con un menú exclusivo dentro de la experiencia, en una jornada pensada para combinar ocio, divulgación y compra en un mismo entorno.