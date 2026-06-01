Cierra la tienda Inside de la calle Real de A Coruña en plena crisis de la cadena

Un nuevo bajo comercial se suma a la lista de cierres en una de las principales arterias comerciales del centro de A Coruña. La tienda Inside situada en el número 96 de la calle Real ha bajado la persiana y todo apunta a que su actividad ha llegado a su fin tras años formando parte del paisaje comercial de la zona.

Aunque en el interior del establecimiento todavía permanece parte de la mercancía y prendas de ropa expuestas, los indicios del cierre ya son visibles. El local permanece cerrado y parece encontrarse en pleno proceso de desmantelamiento, a la espera de conocer cuál será su futuro.

El cierre se produce en un momento especialmente delicado para la cadena de moda juvenil, propiedad de la empresa murciana Liwe Española, que atraviesa una grave crisis financiera. La compañía no logró evitar la entrada en concurso de acreedores después de que el juzgado rechazase a comienzos de este año su Plan de Reestructuración, una propuesta que contaba con el respaldo de su principal acreedor, CaixaBank.

Hasta hace unos meses, la firma continuaba buscando alternativas para garantizar su continuidad. Según avanzaba El Confidencial en abril de este año, la empresa estaba trabajando en la elaboración de un convenio que le permitiera evitar la liquidación y mantener su actividad operativa. Sin embargo, parece ser que no funcionó, y los cierres comienzan a ser inevitables.

La compañía de moda cuenta en Galicia con 10 establecimientos. Por el momento no se ha confirmado el cierre de ninguna por parte de la compañía.