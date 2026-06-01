Agotado el Bono Activa Comercio de Galicia en cinco días

El Bono Activa Comercio ya no puede usarse. Los 2,5 millones que la Xunta ha destinado a la primera edición del 2026 de esta iniciativa se han consumido en poco más de cinco días, por lo que la plataforma web ya no permite más descargas.

Esta propuesta ha sido un gran éxito desde su puesta en marcha para movilizar ventas en el pequeño comercio de Galicia. Edición tras edición, el Bono Activa Comercio se consume en apenas dos o tres días, demostrando el interés que genera entre los consumidores. Esta vez, ha durado un poco más, con el fin de semana de por medio.

Esta convocatoria, además, contaba con una novedad: un sorteo complementario en las redes sociales de la Xunta que permitirá a los usuarios de los bonos obtener cuatro premios adicionales de 250 euros para gastar en uno o varios comercios adheridos a la campaña.

¿Cómo funcionan los Bonos Activa Comercio?

Los Bonos Activa Comercio ponen a disposición de cada usuario hasta 30 euros de descuento tras su descarga para usarlo en los locales adheridos a través de un código QR. La lista de establecimientos participantes se puede consultar en la web www.bonoactivacomercio.gal.

El importe se irá reduciendo en función del valor de la compra. Así, a las compras iguales o superiores a 20 euros e inferiores a 30 euros les corresponderá un descuento de 5 euros. La rebaja será de 10 euros para las compras iguales o superiores a 30 euros e inferiores a 50 euros. A partir de esta cantidad, el descuento alcanzará los 15 euros.

Cada persona puede descargar un único bono, y no se limitará el número de usuarios que pueden descargar los bonos, sino que cuando el importe total de los descuentos realizados alcance los 2,5 millones de euros, los bonos descargados ya no se podrán utilizar.