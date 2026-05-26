Cómo descargar y usar el Bono Activa Comercio en Galicia: hasta 30 euros de descuentos en compras

El Bono Activa Comercio regresa este miércoles 27 de mayo, de tal forma que todos los gallegos podrán descargarlo y utilizarlo para disfrutar de los descuentos en sus compras, siempre y cuando estas se lleven a cabo en comercios locales adheridos a este programa impulsado por la Xunta de Galicia.

Esta convocatoria viene con una importante novedad: un sorteo en las redes sociales de la Xunta (Instagram y TikTok) de cuatro bonos adicionales por importe de 250 euros para gastar en los comercios adheridos. Así, se financiará el bono con un presupuesto de 2,5 millones de euros con el fin de apoyar a los comercios locales.

Disponible desde el miércoles 27 de mayo

Bono Activa Comercio

La Xunta activa mañana, miércoles 27 de mayo, el Bono Activa Comercio para llevar a cabo compras en los comercios locales que estén adheridos al programa. Como ya ha ocurrido en pasadas ediciones, cada gallego tendrá un descuento de hasta 30 euros en compras.

El Gobierno gallego invertirá 2,5 millones de euros en la nueva edición de esta iniciativa, puesta en marcha en 2021, con la previsión de generar alrededor de 8,5 millones de euros en ventas.

Como novedad, habrá un sorteo en las cuentas oficiales de la Xunta de Instagram y TikTok con el objetivo de contribuir a dar mayor visibilidad al comercio local. El sorteo consistirá en la adjudicación de 4 bonos adicionales por un importe de 250 euros que se podrán utilizar en los establecimientos adheridos en el plazo de una semana.

Cómo se descarga y usa el Bono Activa Comercio

A partir de mañana miércoles 27 de mayo, desde las 09:00 horas, las personas interesadas podrán descargar el Bono Activa Comercio con descuentos de hasta 30 euros a través de la web www.bonosactivacomercio.gal, que después se podrá utilizar en los negocios adheridos a la iniciativa.

El sistema funcionará mediante un código QR disponible en una aplicación móvil, lo que permitirá aplicar el descuento de forma inmediata en el momento de la compra. La cuantía de la ayuda variará según el importe gastado:

Importe compras Descuento De 20 a 30 euros 5 euros De 30 a 50 euros 10 euros 50 euros o más 15 euros

Al igual que en convocatorias anteriores, cada persona podrá descargar un único bono. No habrá un límite de usuarios para obtenerlo. Sin embargo, los descuentos estarán disponibles únicamente hasta que se agote el presupuesto total de 2,5 millones de euros destinado a la campaña, momento en el que los bonos dejarán de ser válidos aunque todavía no se hayan utilizado.

La lista de comercios adheridos puede consultarse en la página web www.bonosactivacomercio.gal. Aquí puedes filtrar la búsqueda por establecimientos o ubicación.

Este es el paso a paso que debes seguir para conseguir tu código QR y disfrutar de los descuentos de hasta 30 euros: