Regresa el Bono Activa Comercio de Galicia con hasta 30 euros de descuento en compras

El Consello da Xunta ha dado luz verde a una nueva edición del Bono Activa Comercio. Los ciudadanos podrán disfrutar de descuentos de hasta 30 euros en sus compras en comercios locales, según ha avanzado este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras la reunión semanal.

El Bono Activa Comercio es, año tras año, un éxito desde que comenzó en 2021. Rueda ha explicado esta mañana que el objetivo de esta nueva edición es "seguir movilizando ventas en el pequeño comercio de toda Galicia". Tendrá un presupuesto de 2,5 millones de euros.

El presidente de la Xunta ha explicado que el funcionamiento del Bono Activa Comercio no varía respecto a las últimas ediciones, por lo que cada persona podrá disponer de hasta 30 euros de descuento tras descargar el bono para usarlo en los locales adheridos.

Así, cada bono tendrá un descuento de 30 euros para compras realizadas en los comercios adheridos. La Xunta habilitará la página web www.bonoactivacomercio.gal para la descarga de los bonos, tras lo que podrán ser canjeados en los establecimientos mediante su formato digital QR.

El importe se irá reduciendo en función del valor de la compra. Así, a las compras iguales o superiores a 20 euros e inferiores a 30 euros les corresponderá un descuento de 5 euros. La rebaja será de 10 euros para las compras iguales o superiores a 30 euros e inferiores a 50 euros. A partir de esta cantidad, el descuento alcanzará los 15 euros.

Como en ediciones anteriores, cada persona podrá descargar un único bono, y no se limitará el número de usuarios que pueden descargar los bonos, sino que cuando el importe total de los descuentos realizados alcance los 2,5 millones de euros, los bonos descargados ya no se podrán utilizar.

La lista de comercios adheridos podrá consultarse en la página web www.bonoactivacomercio.gal. En ella, cada cliente puede filtrar la búsqueda por establecimientos o ubicación.

Formación a desempleados

El Consello da Xunta también ha aprobado, a petición de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, un proyecto para que 80 personas desempleadas obtengan formación práctica y teórica en el ámbito de la construcción. La medida busca paliar la falta de mano de obra en este sector.

Alfonso Rueda señaló que la Xunta destinará 1,9 millones de euros en esta iniciativa que se desarrollará en Arteixo, O Carballiño, Sanxenxo y Santiago de Compostela. Los participantes compaginarán clases teóricas con prácticas durante nueve meses y, una vez finalizada la formación, la Xunta incentivará su contratación.