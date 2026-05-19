El mal tiempo frena las ventas de primavera-verano en el comercio local de A Coruña: "Nos está matando"

El frío, la lluvia y el viento de las últimas semanas están pasando factura al comercio local de moda y calzado en A Coruña. Las tiendas aseguran que la inestabilidad meteorológica está retrasando la venta de las colecciones de primavera-verano y provocando una caída respecto al mismo periodo de 2025, cuando las temperaturas eran ya mucho más altas y el ambiente invitaba antes a renovar el armario. Sin embargo, mantienen el optimismo y esperan un repunte de las ventas con la inminente llegada del buen tiempo.

En muchos establecimientos la sensación es similar: el cliente todavía no percibe necesidad de comprar ropa o calzado claramente veraniego y el consumo permanece frenado a la espera de varios días consecutivos de buen tiempo. Mientras tanto, las ventas se sostienen principalmente gracias a eventos como comuniones, graduaciones, bodas o celebraciones familiares.

"El clima afecta mucho. Como no hace calor y hay tanta lluvia y viento, las ventas de la colección primavera-verano se ven muy afectadas", explica Luisa, trabajadora de Zalo. "Con respecto al año pasado hay una diferencia a la baja", añade. Pese a ello, confía en que la subida de temperaturas anunciada para los próximos días reactive el movimiento en las tiendas.

Una situación parecida describen desde Paymer. Sonia asegura que la diferencia con la pasada primavera está siendo muy evidente. "Ha habido un cambio muy grande respecto al año anterior. Por estas fechas en 2025 ya hacía muy buen clima, pero este año el mal tiempo ha afectado mucho al negocio", afirma.

La comerciante explica que el tipo de compra también ha cambiado estas semanas. "Se retrasa la venta del artículo más veraniego y se vende solo lo de ceremonia, que sí que es un poco obligatorio para el comprador", comenta. Aun así, al igual que otros comerciantes de la ciudad, espera que el cambio meteorológico permita recuperar parte de la campaña. "Tenemos la esperanza de repuntar en cuanto vuelva el sol y la gente se anime", señala.

"Las rebajas llegan justo cuando aquí empieza el buen tiempo"

En el sector del calzado también notan claramente el frenazo. Jorge, desde Zapatería Loyna, recuerda que abril dejó muy buenas cifras gracias a varios días de temperaturas altas, pero que mayo volvió a enfriar completamente el consumo.

"El mes de abril, que hizo muy buen tiempo, se notó muchísimo una subida de las ventas. Ahora en mayo, que ha vuelto el frío y el mal tiempo, nos están salvando los eventos, como graduaciones, comuniones, etcétera. Pero la venta del día a día de primavera-verano está parada", explica.

El comerciante considera además que este problema lleva años afectando especialmente a ciudades como A Coruña, donde el verano suele llegar más tarde que en otras zonas de España. "Esto llevamos sufriéndolo muchos años, porque con el cambio climático nunca se sabe", afirma.

Jorge en la Zapatería Loyna (A Coruña)

A su juicio, el calendario comercial nacional perjudica especialmente al pequeño comercio gallego. "Yo creo que las temporadas en A Coruña no deberían seguir el mismo calendario que en el resto de España, pero el problema es que los pequeños comercios estamos muy marcados por las grandes cadenas", sostiene.

Según explica, mientras en buena parte de la península las temperaturas ya permiten vender producto puramente veraniego, en Galicia muchas tiendas todavía siguen dependiendo de prendas de entretiempo. "Ahora en casi toda la península hace buen tiempo y están vendiendo, pero luego llega julio y las rebajas, justo cuando aquí empieza a remontar el clima. Eso a los grandes les da igual, pero a nosotros nos está matando", lamenta.

Pese a las dificultades, Jorge también mantiene la esperanza de que la llegada del sol durante las próximas semanas repunte unas ventas que, por ahora, siguen lejos de las cifras habituales para esta época del año.