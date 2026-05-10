Cierra el Stradivarius de la plaza de Lugo de A Coruña para someterse a una reforma

La tienda de Stradivarius de la plaza de Lugo permanecerá cerrada temporalmente para acometer una reforma integral del local

La tienda de Stradivarius en la plaza de Lugo, en A Coruña, ha cerrado temporalmente sus puertas para acometer una actuación integral con la que renovará completamente su imagen y adaptará el establecimiento a las últimas tendencias de la marca.

La intervención forma parte del proceso de modernización que la cadena está llevando a cabo en diferentes tiendas, apostando por espacios más amplios, una estética más actual y una mayor integración tecnológica para mejorar la experiencia de compra.

El cierre de Stradivarius se suma al de Bershka en la plaza de Lugo, que bajó la persiana este pasado lunes 4 de mayo también para afrontar obras.

En el caso de Bershka, la reforma sigue la línea de transformación que la firma viene impulsando en sus establecimientos. De hecho, en 2024 la tienda de Marineda City reabrió tras una importante ampliación y modernización, incorporando un concepto mucho más visual y tecnológico.

Mientras duren las obras en los locales de la plaza de Lugo, tanto Stradivarius como Bershka seguirán operando en A Coruña a través de sus tiendas ubicadas en el centro comercial Marineda City, donde los clientes podrán continuar realizando sus compras.