¿Cuándo empiezan las rebajas de invierno 2026? Zara, El Corte Inglés, Mango, H&M, Sfera y más

La cuenta atrás para las rebajas de invierno de 2026 es una realidad. Es el momento perfecto para renovar tu armario con esos abrigos, jerséis y accesorios que llevas tiempo mirando, pero que has esperado a que llegara un precio irresistible. Para sacarle el máximo partido, es fundamental que prepares tu cesta de la compra con tus favoritos en tus tiendas preferidas, así no olvidarás nada y te aseguras de comprar lo imprescindible.

En líneas generales, las rebajas darán comienzo el 7 de enero. Seguramente te estés preguntando: ¿cuándo empiezan las rebajas en las tiendas físicas? ¿La venta online se adelanta? No te preocupes, en este artículo vamos a resolver todas esas dudas y muchas más, para que disfrutes de las rebajas sin estrés y con todo bajo control.

Las rebajas en las marcas de Inditex

Zara

Las rebajas de las diferentes marcas de Inditex, estas son, Zara, Pull&Bear, Stradivarius, Lefties, Oysho, Bershka, Massimo Dutti y Zara Home, comenzarán el 7 de enero, pero, como es habitual, Inditex adelantará sus descuentos online al día 6. Así, quienes quieran hacerse con sus prendas favoritas antes que nadie podrán hacerlo a través de la app o web.

Aún no se conoce la hora exacta en que cada marca activará los descuentos online, pero siguiendo la dinámica de otros años anteriores, los horarios variarán y Zara suele ser la última. Lo más habitual es que las rebajas comiencen primero en la aplicación y una hora más tarde en la web, por lo que es recomendable preparar tu cesta con antelación para no quedarte sin tus favoritos.

H&M

H&M

Por su parte, H&M ya ha dado inicio a sus rebajas, con descuentos de hasta el -50% tanto en tiendas físicas como online. Ten en cuenta que esta promoción aplica solo a artículos seleccionados y no se puede combinar con otras ofertas.

Echa un vistazo a su catálogo y no dejes pasar la oportunidad de hacerte con esa prenda que llevas tiempo buscando.

Mango

Mango

Mango ha confirmado en su página web que lanzarán sus rebajas de invierno a partir del 7 de enero en sus tiendas físicas. "Puedes disfrutar de ellas aproximadamente dos meses, pero lo más recomendable es que empieces la operación rebajas cuanto antes para no quedarte sin los mejores conjuntos", indican.

Además, en sus canales online puedes acceder a prendas y accesorios que se venden exclusivamente en la web y que no encontrarás en tienda física, por lo que es recomendable echar un vistazo a su catálogo.

Parfois

Parfois

Al igual que en años anteriores, se espera que Parfois lance sus descuentos siguiendo un calendario similar al de Inditex: el 6 de enero en su web y app, y el 7 de enero en tiendas físicas.

Aun así, conviene estar atento por si este año hubiese algún cambio de última hora.

El Corte Inglés

El Corte Inglés

Los descuentos de hasta el 40% de El Corte Inglés ya están disponibles online para quienes quieran adelantarse y aprovechar los precios más atractivos en moda de hombre, mujer, deportes, hogar y mucho más.

Las rebajas de invierno en tiendas físicas arrancan el 7 de enero, mientras que la venta online empieza el 6 de enero. Si siguen el mismo patrón que años anteriores, la venta comenzará a las 22:00 horas, pero conviene estar pendiente para evitar imprevistos.

Grupo Tendam

Cortefiel

Las marcas del grupo Tendam, estas son, Women'secret, Springfield, Cortefiel, Pedro del Hierro, Hoss Intropia, Slowlove, High Spirits, Dash and Stars, Out of the office, Hi&Bye y Fifty, ya han colgado el cartel de rebajas.

Cortefiel o Pedro del Hierro tienen descuentos de hasta -60%, mientras que en Women'secret llegan hasta el -70%.

Bimba y Lola

Bimba y Lola

Si eres incapaz de resistirte a las prendas y accesorios de Bimba y Lola, estás de suerte, porque las rebajas de invierno 2026 ya han comenzado en esta firma, con descuentos de hasta el -50% en bolsos, calzado y complementos.

Sfera

Sfera

Sfera es otra de las marcas que ya han comenzado con sus rebajas de invierno 2026 tanto en tiendas físicas como online. Desde el 1 de enero y hasta el 28 de febrero ofrece hasta el -25% en abrigos, hasta el -50% en vestidos, hasta el -40% en pantalones y hasta el -30% en punto, blusas, accesorios, calzado y bisutería.