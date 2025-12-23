¿Hasta qué hora abren los comercios y supermercados de A Coruña esta Nochebuena 2025?

Nochebuena es uno de los días más especiales del año. En poco más de 24 horas, familiares y amigos se reunirán alrededor de la mesa para disfrutar de un buen festín, compartir anécdotas, recordar a quienes ya no están y brindar por lo que está por venir. Para que todo salga bien, hay que tenerlo todo preparado, aunque siempre puede surgir algún imprevisto de última hora.

Por eso, durante estas fechas, supermercados y centros comerciales amplían o ajustan sus horarios. En este artículo de Quincemil te contamos los horarios de cierre de supermercados y comercios en A Coruña en Nochebuena, ya que la mayoría cerrarán antes de lo habitual para celebrar la noche con sus familias.

¿A qué hora cierran los comercios en A Coruña en Nochebuena?

Tanto Mango como las diferentes tiendas de Inditex, estas son, Zara, Zara Home, Bershka, Pull&Bear, Lefties, Stradivarius, Oysho y Massimo Dutti cerrarán sus puertas en Nochebuena a las 18:00 horas, por lo que lo más conveniente es no dejar los regalos navideños para el último momento si no quieres llevarte un disgusto.

El Corte Inglés de Ramón y Cajal cierra sus puertas a las 20:00 horas en Nochebuena, mientras que en Navidad estará cerrado al público. Por su parte, Coruña The Style Outlets, en Culleredo (A Coruña) cierra a las 18:00 horas. El 25 de diciembre también cerrará.

El Centro Comercial Cuatro Caminos cerrará sus puertas a las 20:00 horas, aunque las tiendas de su interior comenzarán los cierres a las 18:00 horas. En la misma situación se encuentra el Centro Comercial Marineda City.

Horario de los supermercados en A Coruña en Nochebuena y Navidad

La Nochebuena es una fecha especial para disfrutar en familia y con amigos, por lo que la mayoría de los supermercados y comercios de A Coruña adelantan su cierre respecto a su horario habitual.

Además, el Día de Navidad, al tratarse de una jornada festiva, la gran mayoría de establecimientos permanecerán cerrados, aunque algunas cadenas mantendrán abiertos sus formatos express.

Según la orden de la Consellería de Economía, Industria e Innovación publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG), los establecimientos comerciales de A Coruña pueden abrir un total de 10 domingos y festivos durante el año 2025. Sin embargo, el 25 de diciembre, festivo por el Día de Navidad, no se encuentra entre las fechas autorizadas.

Por este motivo, a continuación te mostramos el horario de los supermercados y comercios de A Coruña durante el día de Nochebuena, para que puedas organizarte con antelación y evitar encontrarte con el cartel de 'Cerrado' ante cualquier imprevisto.

Mercadona

La cadena de alimentación presidida por Juan Roig abrirán sus puertas el día de Nochebuena desde las 09:00 hasta las 19:00 horas, permitiendo que todos sus empleados y empleadas lleguen antes a sus citas navideñas. Por su parte, el Mercadona situado en el interior del Marineda City abrirá a las 10:00 horas, coincidiendo con la apertura del centro comercial, y cerrará también a las 19:00 horas.

Por su parte, el 25 de diciembre, Día de Navidad, todos los Mercadona de A Coruña permanecerán cerrados.

Carrefour

Respecto a Carrefour, tanto el de Alfonso Molina como el de Los Rosales abren el día de Nochebuena de 09:00 a 19:00 horas. Sin embargo, algunas tiendas Carrefour Express permanecerán abiertas en su horario habitual, por lo que conviene consultarlo en tu tienda de confianza. Del mismo modo, algunos de estos establecimientos abrirán el día de Navidad.

Gadis

Supermercados Gadis en A Coruña abrirá sus puertas hasta las 20:00 horas. No obstante, se recomienda consultarlo en tu tienda de confianza con el fin de evitar imprevistos y así realizar tus compras con tranquilidad. Como en los casos anteriores, el Día de Navidad cerrarán sus puertas al público.

Dia

Las tiendas Día abrirán en horario especial, aunque la recomendación es consultar el horario específico de cada una, ya que algunas permanecerán abiertas hasta las 15:00 horas y otras hasta las 18:00 horas. En todos los casos, el 25 permanecerán cerradas.

Froiz

Los supermercados Froiz de la ciudad herculina abrirán sus puertas en horario especial. Lo harán hasta las 20:00 horas. Por su parte, también cerrarán sus puertas el día de Navidad.

Familia

Este 24 de diciembre podrás hacer tus compras en Autoservicios Familia. Las tiendas de A Coruña abrirán de 09:00 a 19:00 horas. El día 25 cerrarán por Navidad.

Eroski y Eroski Rapid

La tienda Eroski Rapid de Juan Flórez cierra sus puertas el día de Nochebuena a las 20:00 horas y permanecerá cerrada en Navidad. Por otra parte, el horario de las tiendas Eroski puede cambiar según cada comercio, aunque todas abrirán por la tarde, hasta las 19:00 o 21:45 horas. Además, algunas de ellas también abrirán al público el festivo 25 de diciembre.

Claudio Express

Los Claudio Express de A Coruña permanecerán abiertos en su horario habitual tanto el día de Nochebuena como el día de Navidad. Sin embargo, el horario de estos podría cambiar, por lo que la mejor opción es consultarlo con tu supermercado de confianza.

Lidl

Las dos tiendas Lidl de A Coruña abrirán en horario especial hasta las 19:00 horas. El día 25 permanecerán cerradas por Navidad.

Alcampo

El supermercado Alcampo de A Coruña también abrirá el 24 de diciembre.

Coviran

El horario de Supermercados Coviran difiere en cada una de las tiendas repartidas en la ciudad, por lo que es recomendable consultar la información de cada establecimiento para evitar encontrarnos con el cartel de 'Cerrado' y no tener imprevistos que no te jueguen una mala pasada en tu menú navideño.

Supeco

El Supeco situado en la calle Manuel Murguía todavía no ha informado sobre modificaciones en su horario para esta Nochebuena y Navidad. No obstante, si sigue el modus operandi del año pasado, este debería cerrar en Nochebuena a las 19:00 horas y cerrar el día de Navidad. Lo mejor es estar atento a cualquier modificación.

Spar Express

Las tiendas Spar Express no han anunciado grandes cambios de horario durante estas fechas y permanecerán abiertos tanto en Nochebuena como en Navidad. El situado en la Avenida del Ejército ha informado de que el 24 de diciembre adelantará su cierre a las 14:00 horas. El resto estará abierto hasta las 23:00 horas, aunque el horario podría cambiar.

El Día de Navidad abren en su horario habitual, aunque este puede sufrir modificaciones, por lo que se recomienda consultarlo con el propio establecimiento.

Mercado de Elviña

Los negocios situados en el interior del Mercado de Elviña abrirán sus puertas el día de Nochebuena hasta las 17:00 horas, si bien es cierto que por el alto volumen de encargos durante estas fechas, algunos de ellos pueden alargar el cierre.

Todos ellos cerrarán en Navidad.