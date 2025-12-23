Compras de última hora en los mercados de A Coruña antes de Nochebuena: "Ha sido un día loco"

Rebe Splash y Mariscos Geni este 23 de diciembre en la plaza de Lugo de A Coruña. Carmen G. Mariñas

A falta de un día para la Nochebuena, no son pocos quienes no han sido previsores y ultiman ahora las compras para la cena en los mercados coruñeses. Este 23 de diciembre está siendo un día ajetreado en lugares como la plaza de Lugo, donde buena parte del producto ya estaba reservado.

"Para ser martes vino mucha gente. Había también mucho pedido y muchos encargos. La gente se lo está llevando ya para mañana", explica la placera Rebeca de Rebe Splash. Este será uno de los puestos que también abra mañana, 24 de diciembre, en horario habitual.

Entre los productos más vendidos estos últimos días están el rape, la centolla o el lubrigante para preparar platos como el salpicón. "Muchos lo dejan hecho ya esta noche porque dicen que así está más bueno", explica. Junto a ella, desde Mariscos Geni explican que las centollas que quedan en el mostrador ya están todas vendidas, de los cerca de 300 kilos que entraron hoy.

En cuanto a los precios, estos no variaron mucho en los últimos días, aunque entre los pescados y mariscos sí ha habido subidas.

El rape, uno de los favoritos, ascendió un poco hasta los 30 euros, la centolla subió hasta unos 55 euros y la lubina se mantiene en unos 36 euros las piezas pequeñas.

También quedan cigalas, a 160 euros el kilo, con un precio similar al de los camarones y de los percebes. Pero las almejas son uno de los bienes preciados que más han visto alzar su precio. "Hay menos almeja porque llovió mucho y el agua está más dulce, así que la que hay es cara y viene casi vendida", explican desde Mariscos Geni y Rebe Splash. Ahora se mueve entre los 30 y los 40 euros el kilo. También están muy caras las angulas, que hoy llegaron a costar 1.600 euros el kilo.

Puesto de Puri y Montse en la plaza de Lugo este 23 de diciembre. Carmen G. Mariñas

"A ver mañana que hay", comentan, reconociendo que "hasta que lleguemos a la Lonja no lo podremos saber".

Puri, la pescadera más veterana de la plaza, explica que las almejas están siendo difíciles de conseguir y que las vieiras, actualmente a 18 euros, son en su mayoría de procedencia francesa porque "este ano non tivemos moita".

La jornada está yendo bien, aunque hoy la plaza tuvo mucho visitante que, una vez vio los precios, se marchó sin comprar. "Non temos moito pescado de forno polo mal tempo. Viñeron moitas borrascas xuntas", indica la placera del puesto Puri y Montse, a lo que se suman las reservas ya encargadas para mañana.

Para quienes no hayan planificado con tiempo sus cenas, Puri tiene un consejo: "Recomendo que leven a merluza grande, que está a 15 euros, e está moi boa ao forno ou rechea de gambones ou langostinos. Tamén está ben de prezo o abadexo, a 12 euros a peza enteira".

En las carnes, los precios se han mantenido igual a las últimas semanas con el lacón en crudo a unos 7 euros y el cordero fresco rondando los 40 euros o el redondo de ternera a unos 20 euros y la picaña a 23.

Daniel, de la Carnicería JM, tenía ya poco producto en el mostrador al borde de las 14:00 horas. "Ha sido un día un poco loco, pero fue bien", comenta, reconociendo que han tenido mucha compra de última hora de "carrilleras de cerdo, secreto de porco celta y entrecot. Es lo que queda".

Para mañana aventura que tendrá más cordero y que, "seguramente", vaya a ser un día más tranquilo porque en su mayoría despacharán encargos de cordero y carne asada.

Vanesa, de Carnicería Becerra, coincide en señalar el día de hoy como una jornada de "mucho trabajo y estar a tope" por las compras de última hora, en las que los lacones asados y los cochinillos triunfaron.