El Mercado de Porco Celta llega este sábado a Pontedeume y A Coruña

El Mercado municipal de Pontedeume y el Mercado de Elviña, en la ciudad de A Coruña, acogerán este sábado 20 de diciembre una nueva edición del Mercado de Porco Celta, una iniciativa de promoción de esta raza autóctona gallega impulsada por la Asociación de Criadores da Raza Porcina Celta (ASOPORCEL) y respaldada por la Diputación de A Coruña.

Las actividades se desarrollarán de forma simultánea en ambos mercados, con un programa abierto al público que combina divulgación, promoción y degustación de productos elaborados con Porco Celta. En Pontedeume, la cita será de 12:00 a 13:30 horas, mientras que en el Mercado de Elviña se celebrará de 11:30 a 13:30 horas.

La presentación de la jornada contó con la participación de la diputada de Medio Rural, Cristina Capelán, la concejala de Mercados del Ayuntamiento de A Coruña, Diana Cabanas, así como representantes del sector productor y gastronómico, entre ellos Leonardo Tomé, presidente del Mercado de Elviña; Fernando López, ganadero de Porco Celta; Javier Freijeiro, del restaurante Pracer; e Iván Rodríguez, director técnico de ASOPORCEL.

Durante la jornada, las personas asistentes podrán conocer de primera mano las características de la carne y de los productos derivados del Porco Celta, a través de degustaciones y demostraciones gastronómicas, además de acercarse al trabajo de las ganaderías que crían esta raza en régimen extensivo y sostenible.

En Pontedeume, las degustaciones contarán con la colaboración de Santi Fernández, de Terra Food Solutions, mientras que en el Mercado de Elviña se podrán probar elaboraciones de Pablo Vila y Alejandro Méndez, de Cociñeiros Lugo, y de Javi Freijeiro, de Cociña Coruña.

Esta acción se enmarca en el proyecto O teu mercado en rural, apoyado por la Diputación de A Coruña, cuyo objetivo es acercar la producción ganadera del rural gallego a los mercados urbanos, fomentando el consumo de productos de proximidad, de calidad diferenciada y con alto valor ambiental y social.