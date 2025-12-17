El mercado de Monte Alto, en A Coruña, suma tres nuevos puestos

El mercado de Monte Alto contará con tres puestos más. De esta forma, el espacio cuenta ya con 12 puestos en funcionamiento.

Después de casi tres años, el nuevo mercado abrió sus puertas a los vecinos del barrio el pasado 10 de diciembre, con un espacio renovado y más amplio.

Con una inversión de más de 10 millones de euros cofinanciados con fondos PIREP, el mercado de Monte Alto cuenta ahora con un parking renovado, un supermercado —dos espacios todavía pendientes de finalizar su reforma— y una escuela infantil, además de los puestos de venta de productos de todo tipo. Estos, sin embargo, no están ocupados al completo.

Con el traslado desde el mercado provisional de Indalecio Prieto, unos 9 puestos abrieron el pasado miércoles, del total de 22 disponibles. El resto estaban en licitación y entre ellos se han adjudicado estos tres más.

Además, la Xunta de Goberno Local celebrada este miércoles también aprobó los nuevos canones que pagarán las placeras a partir del 1 de enero, quedando así finalizada la reducción del 50% que se autorizó para este año, mientras continuaron desempeñando su trabajo en el mercado provisional.