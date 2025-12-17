Carral (A Coruña) repartirá 2.000 euros en premios con la campaña de Navidad: así puedes participar

El Ayuntamiento de Carral pondrá en marcha la campaña "Volve a Carral no Nadal", una iniciativa con la que repartirá 2.000 euros en premios entre la clientela de los establecimientos comerciales y hosteleros adheridos, con el objetivo de estimular el consumo en el tejido económico local y promover los recursos turísticos del municipio.

La concejala de Comercio, Isabel López Pérez, confía en que la campaña sirva "para impulsar y dar a conocer la amplia variedad de locales que tenemos tanto en Carral como en las parroquias, así como para estimular el consumo durante las fiestas", subrayando la importancia de apoyar al comercio de proximidad en estas fechas clave.

La iniciativa estará activa hasta el próximo 12 de enero. Durante este período, las personas que realicen compras en los establecimientos participantes recibirán un rasca, siempre que alcancen un consumo mínimo de 20 euros.

Este importe se reduce a 5 euros en el caso de bazares, mercerías, farmacias y establecimientos hosteleros, facilitando así la participación de un mayor número de clientes.

En caso de resultar premiado, el rasca deberá entregarse en el Ayuntamiento junto con el ticket de compra antes del 30 de enero.

El reparto de premios incluye dos galardones de 300 euros, cuatro de 200 euros y seis de 100 euros, cantidades que deberán consumirse, preferiblemente, en los establecimientos inscritos en la campaña o en otros negocios del municipio.