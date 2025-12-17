Abre en A Coruña un nuevo supermercado Claudio en la plaza Tornos

GADISA Retail ha inaugurado un nuevo establecimiento Claudio en la plaza Tornos de A Coruña, reforzando su presencia en la capital herculina con una tienda de proximidad orientada a ofrecer el mejor servicio a los clientes gracias a un amplio horario de apertura.

Se trata del segundo punto de venta franquiciado que la compañía abre en la ciudad en lo que va de año, después de la puesta en marcha en noviembre de un Claudio Express en la gasolinera de Los Rosales. Con esta incorporación, GADISA Retail suma ya seis establecimientos de esta línea de negocio en A Coruña.

El nuevo Claudio cuenta con una sala de ventas de 100 metros cuadrados y pone a disposición de los consumidores alrededor de 1.000 referencias de alimentación, droguería e higiene. La oferta incluye secciones de frutería, charcutería y lácteos, pensadas para facilitar una compra cómoda y completa en un entorno cercano.

Nuevos empleos

La apertura del establecimiento ha supuesto además la creación de tres puestos de trabajo, uno de los principales valores de esta línea de negocio, que tiene una fuerte implantación tanto en ámbitos urbanos como en entornos semiurbanos y rurales, donde contribuye a la fijación de población.

En conjunto, más de mil profesionales trabajan en la franquicia de esta compañía 100% gallega, presente en Galicia, Castilla y León, Madrid y Asturias.

Durante la jornada de apertura, los propietarios del nuevo establecimiento, Esperanza Gómez, Khalid Malik y Ángel Giovanny, mantuvieron un encuentro con responsables de GADISA Retail, entre ellos Baltasar López, delegado de área en A Coruña; Miguel Freire, director de ventas de franquicia; Sergio Trujillo, coordinador de franquicia, y parte del equipo de montajes.

La expansión de la franquicia Claudio ha sido especialmente significativa en 2025, un ejercicio en el que se han sumado 22 nuevas aperturas en las cuatro comunidades en las que opera, hasta alcanzar un total de 256 establecimientos, de los que 114 corresponden a Claudio y 142 a Claudio Express.

GADISA Retail ha logrado posicionar su franquicia como una de las más relevantes del sector en el noroeste de España, gracias a la confianza que genera entre emprendedores, pymes y negocios familiares. Un eficaz sistema logístico, el acceso a un completo surtido de productos y el acompañamiento en las distintas fases de implantación y desarrollo del negocio se han consolidado como las claves de su crecimiento sostenido.