Abre sus puertas el nuevo mercado de Monte Alto de A Coruña: un espacio todavía con puestos por licitar

"Estamos contentísimos". Tres años después de que abandonaran sus puestos de trabajo en el mercado de Monte Alto, en A Coruña, este miércoles 10 de diciembre, en plena campaña navideña, los placeros regresaron, por fin, a un edificio completamente nuevo. Muy diferente al que habían dejado atrás aquel mes de marzo de 2022.

Estos habían sido trasladados a un mercado provisional, que no estaba nada mal. Los placeros estaban encantados. "Venía mucha gente joven. Esperemos que sigan viniendo ahora aquí", cuenta Javier, el carnicero.

Pero como casa en ningún sitio. "Es todo lo que habíamos pedido", reconocía una de las vendedoras a la alcaldesa Inés Rey esta mañana durante la inauguración del mercado. Y es que este espacio no tiene nada que ver con el anterior. El edificio llevaba unos 20 años sin sufrir una reforma. La última fue en 2006, cuando instalaron un Gadis en la primera planta.

"Le hacía falta", confesaban esta mañana en la plaza. Fue necesaria una inversión de más de 10 millones de euros —cofinanciados con fondos PIREP— para conseguir este resultado: un edificio acristalado, con una plaza ajardinada, parking y un Gadis mucho más equipado para cubrir todas las necesidades que demanda el barrio de Monte Alto.

Por ello, durante la inauguración, la alcaldesa quiso agradecer la paciencia tanto de los placeros como de los vecinos por estos más de dos años de espera: "Después de un tiempo de obras que se hizo un poco largo, pero por fin llegó, hoy abre sus puertas y abre con todos los placeros y placeras que están ahí ya trabajando".

En total son nueve los puestos que han abierto este miércoles, pero también hay otros dos adjudicados que no tardarán en abrir. En total son 22 los espacios que se abrirán para negocios. Los 11 que estaban hoy libres se licitarán, según adelantó la alcaldesa, "próximamente".

Rey destacó que el nuevo edificio es "un mercado moderno, un mercado nuevo, de luz, y es el mercado que merece el barrio de Monte Alto". Recordó además que el anterior se construyó en los años 80 y que, después de casi 40 años, "tocaba una remodelación", no solo del mercado, sino también del parking, del supermercado y de los locales anexos. La actuación incluyó además la plaza y las calles del entorno, con la intención de "hacer de este un espacio central, un espacio de convivencia".

Exterior del mercado de Monte Alto Enrique Romanos Tardío

Las obras continúan

Si bien, las obras todavía no han terminado. La alcaldesa había prometido que el 10 de diciembre los placeros podrían regresar a sus puestos de siempre. Y así fue. Pero para el resto de espacios hay otros plazos. El parking y el supermercado todavía están en reforma. De hecho, esta misma mañana, mientras tenía lugar la inauguración del espacio, los obreros continuaban con sus labores en la planta baja y gran parte de las aceras estaban todavía valladas.

Además, la intervención sobre el edificio implicó también la construcción de unas nuevas dependencias para la escuela infantil municipal de Monte Alto, construida en la plaza que hay en la superficie del mercado y muy cerca de la calle Cuento y la avenida de Hércules. Ante ello cabe recordar que el centro abrirá sus puertas el próximo curso, y con ello, el resto del mercado que todavía no está operativo.