Monte Alto, en A Coruña, se despide del mercado provisional: "Tenemos ganas del cambio"

Monte Alto está a tan solo unos días de estrenar su mercado renovado. El próximo 10 de diciembre este espacio abrirá de nuevo sus puertas en su ubicación habitual. Han sido más de dos años de reformas, durante los cuales las placeras han seguido surtiendo al barrio desde un mercado provisional a unos 600 metros.

En Indalecio Prieto, este sábado es su último día de trabajo. A las 15:00 horas cierran el mercado en el que han estado trabajando desde marzo del 2023.

Desde la Carnicería Javier esperan con entusiasmo la nueva apertura pero también con mucho estrés. "Ahora con la Navidad son malas fechas, menos mal que abre a primeros de mes aunque no nos da tiempo a decorar", comentan Javier y Lucía, lamentando además que el mercado no abra con todos los puestos cubiertos.

Serán un total de 22, pero muchos de ellos están pendientes de cubrirse mediante una licitación. Desde el provisional irán unos 9.

"Tenemos ganas del cambio" admiten, valorando positivamente que la reforma concluyera este año como se había anunciado.

Sobre su nuevo espacio de trabajo, el carnicero que lleva al frente del puesto desde el 2011 resalta que se trata de un mercado "impresionante. Faltan detalles, pero nos pusieron el puesto como quisimos". Durante los trabajos de reforma, los vendedores de los puestos colaboraron en el proceso de diseño de los mismos.

Ahora el reto estará en la clientela. Durante este tiempo algunas habituales del mercado de siempre se desplazaban a Indalecio Prieto para sus compras —"sobre todo la gente mayor", apunta Javier Abeleira— pero aquí han ganado nuevos clientes, sobre todo familias jóvenes, que esperan mantener con el traslado.

En el puesto de enfrente, Cruz Fernández despacha sus últimos productos a varias horas del cierre definitivo, regalando los últimos huevos que le quedan a una clienta habitual. "Ya nos veremos en el nuevo", comenta esta.

Detrás del mostrador, la responsable de Aves Estrella cuenta que está "lista para o traslado, instalarme alí e seguir". Esta tarde comenzará el movimiento de material del provisional al definitivo, un espacio "moi luminoso e moi bonito. Aquí estábamos ben e cómodos, pero máis encerrados".

La anterior reforma del mercado de Monte Alto fue hace unos 20 años. En el 2006, la plaza estuvo en obras tres meses, durante los cuales Cruz, que lleva trabajando en el puesto desde 1993, recuerda que aquella vez los puestos se trasladaron temporalmente a la planta inferior para moverse después a una planta superior renovada. "Foron meses caóticos por ter que convivir coa reforma. É unha época que recordo con cariño porque eramos moitos".

Expectación contenida

En aquella época Monte Alto contaba con unos 22 puestos en activo, más o menos los mismos que se plantean ahora para el nuevo espacio. Por el momento, solo aquellos que tenían su puesto de antes se trasladarán al definitivo. Otros, como el puesto de frutas de Maica Alvedro o el bar de Miguel Ángel Rosende han conseguido la nueva licitación, pero están todavía pendientes de que el Concello les confirme cuándo podrán abrir.

En la puerta de Indalecio Prieto y a unas horas del cierre, Miguel Ángel cuenta que han sido noches "sin dormir" esperando por el contrato del mercado definitivo. Ahora, espera poder retomar la actividad a mediados de mes, aunque en su caso comenta que tiene elementos pendientes como la barra.

"Las expectativas son buenas, pero va a costar arrancar", admite. Algunos de los aspectos clave de este nuevo mercado, como el supermercado o el aparcamiento, no abrirán el próximo miércoles.

En el caso del Gadis, los placeros calculan que abrirá en unos 6 meses, cuando sus obras estén listas. En el caso del parking, el Concello tuvo que rescatar recientemente la licitación por impagos y está pendiente de otorgarse una nueva. La escuela infantil Monte Alto esperará al arranque del próximo curso, en septiembre del año que viene, para abrir sus puertas. Las niñas y niños acabarán este curso en la EIM Luis Seoane.

Desde el provisional se mantienen optimistas, pero realistas, avanzando que "hasta que no esté lleno no tendrá vida".

Otros han tenido menos suerte. Paula Sales es ahora clienta del mercado, pero antes fue una de las placeras al frente de una jamonería. En su caso, el cambio de ubicación le hizo perder clientela y tener que echar el cierre. Su puesto no será uno de los que vuelva al mercado renovado. Ahora, como clienta, comenta que espera la reapertura "con ganas, porque me queda más cerca de casa. Dará más vida al barrio, estoy deseando que vayan", comenta de sus antiguos compañeros.

El nuevo mercado de Monte Alto

La empresa constructora del mercado realizará durante esta tarde y mañana el traslado de los utensilios y el mobiliario al nuevo mercado. El martes 9 de diciembre está previsto que las placeras y placeros trabajen a puerta cerrada para colocar la mercancía en los nuevos puestos, recibiendo a los proveedores. Para poder comprar allí, los vecinos tendrán que esperar al miércoles 10.

La reforma del mercado de Monte Alto se ha completado con una inversión de más de 10 millones de euros, cofinanciados con fondos PIREP. La obra implicó la renovación total de más de 15.000 metros cuadrados de espacios públicos, ya que la intervención también sirvió para mejorar calles próximas, como Joaquín González, y las infraestructuras habilitadas en la avenida de Hércules y Forcarei, entre otras.