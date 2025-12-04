Estos son los domingos y festivos que abrirá el centro comercial Cuatro Caminos de A Coruña esta Navidad 2025

El centro comercial Cuatro Caminos inauguró la Navidad el pasado miércoles 26 de noviembre con un encendido de luces muy especial. Bebeto, una de las grandes leyendas del Deportivo, fue el encargado de dar la bienvenida a esta época del año en el centro comercial. Ese mismo día, el exfutbolista firmó ejemplares de su libro a cientos de personas que acudieron a verlo.

La programación navideña de Cuatro Caminos es completa y variada. Incluye la visita de Papá Noel y los Reyes Magos, varios talleres y eventos infantiles, un carrusel navideño y la presencia de un elfo de la suerte que repartirá premios. Además, el centro comercial ha informado sobre los domingos y festivos de 2025 en los que permanecerá abierto, con el fin de ofrecer la mejor atención al público posible.

Domingos y festivos de apertura en el centro comercial Cuatro Caminos

Para facilitar las compras navideñas, Cuatro Caminos amplía su horario de apertura durante esta época del año. Así, las tiendas del centro comercial permanecerán abiertas desde el domingo 30 de noviembre hasta el 12 de enero, salvo algunos días excepcionales.

Tal y como apunta la orden de la Consellería de Economía, Industria e Innovación publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG), los comercios pueden abrir durante 10 domingos y festivos en 2025. A continuación, te detallamos los festivos y domingos de apertura previstos en el centro comercial Cuatro Caminos:

Domingo 30 de noviembre

Sábado 6 de diciembre: festivo por el Día de la Constitución

Lunes 8 de diciembre: festivo por el Día de la Inmaculada Concepción​​

Domingo 14 de diciembre

Domingo 21 de diciembre

Domingo 28 de diciembre

A falta de confirmación oficial, el centro comercial Cuatro Caminos podría abrir los dos primeros domingos de 2026. El domingo 4 de enero, previo al Día de Reyes, y el domingo 12, fecha de inicio de las rebajas de invierno.

La Navidad en el centro comercial Cuatro Caminos

La programación navideña de Cuatro Caminos está pensada para disfrutar en familia. Entre las actividades destacan la visita de Papá Noel del 19 al 24 de diciembre, ambos incluidos, para que ningún niño se quede sin conocerlo. Los Reyes Magos no se quedarán atrás, y visitarán el centro comercial del 2 al 4 de enero.

Todas las mañanas, justo enfrente de Mango, de 11:00 a 14:00 horas, durante los días 22, 23, 24, 29, 30 y 31 habrá talleres infantiles súper divertidos y variados para que los más pequeños se lo pasen en grande. Además, el 21 y 28 de diciembre, junto al 4 de enero, habrá eventos infantiles para vivir la experiencia en familia.

El carrusel navideño se podrá disfrutar los días 16 y 21 de diciembre, y el 2 de enero a partir de las 18:00 horas, mientras que el Elfo de la Suerte que premiará con tarjetas-regalo a los clientes estará en el centro comercial los días 22 y 23 de diciembre.