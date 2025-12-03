¿Cuándo abren los comercios y supermercados de A Coruña este puente de la Constitución 2025?

El puente de la Constitución es una ocasión perfecta para hacer una pequeña escapada o para disfrutar de las luces y el decorado navideño de tu municipio. En 2025, el Día de la Constitución, 6 de diciembre, cae en sábado, mientras que el Día de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre, será lunes, lo que permite disfrutar de un puente de tres días.

Con este calendario, son muchas las personas que se preguntan qué días abrirán los supermercados y centros comerciales y si, en caso de hacerlo, mantendrán su horario habitual o aplicarán uno especial. Por ello, en Quincemil te detallamos qué días y con qué horarios abrirá el comercio y los supermercados en A Coruña durante el puente de la Constitución 2025.

¿Qué supermercados abren en A Coruña el puente de la Constitución?

Según la orden de la Consellería de Economía, Industria e Innovación publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG), los establecimientos comerciales de A Coruña pueden abrir un total de 10 domingos y festivos durante el año 2025.

Dentro de estos días habilitados para la apertura se incluyen el sábado 6 de diciembre y el lunes 8 de diciembre, en el marco del puente de la Constitución. Sin embargo, algunos supermercados solo abrirán el sábado, mientras que el lunes la mayoría cerrarán sus puertas.

En cambio, los centros comerciales abrirán sus puertas ambos festivos. En todo caso, tanto el comercio como los supermercados -excepto las versiones express- permanecerán cerrados el domingo 7.

A continuación, te detallamos las aperturas durante el puente de la Constitución con el objetivo de que organices tus compras.

Marineda City

Las tiendas del Centro Comercial de Marineda City abrirán tanto el sábado 6 como el lunes 8 en sus horarios habituales de 10:00 a 22:00 horas. Sin embargo, el domingo 7 permanecerán cerradas al público.

El horario de la zona de ocio, bolera y cines, así como su hostelería, tendrá su horario habitual: de domingo a jueves de 12:00 a 00:00 horas. Viernes, sábados y vísperas de festivos 12:00 a 1:00 horas.

Corte Inglés

El Corte Inglés de Ramón y Cajal abrirá sus puertas ambos festivos, el sábado 6 y lunes 8 de diciembre. Al igual que el Marineda City, cierra sus puertas el domingo 7. El horario de apertura será de 10:00 a 22:00 horas ambas jornadas. Desde la superficie comercial avanzan que el 25 de diciembre, y el 1 y 6 de enero, no tendrán actividad.

Coruña The Style Outlets

El centro comercial Coruña The Style Outlets, en Culleredo, abrirá sus puertas los festivos 6 y 8 de diciembre en su horario habitual de 10:00 a 21:00 horas. Por su parte, el domingo 7 no tendrá actividad.

Centro Comercial Cuatro Caminos

La superficie comercial situada en Ramón y Cajal abrirá tanto el sábado 6 como el lunes 8 en su horario habitual, este es, de 10:00 a 21:00 horas. Como el resto de centros comerciales de la ciudad, el domingo 7 cerrará sus puertas. En cuanto a hostelería, el horario será de 08:30 a 22:00 horas.

Mercadona, Carrefour, Gadis, Eroski, Familia y Mercado de Elviña

Tal y como figura en la web del supermercado Mercadona, abrirá sus puertas en A Coruña el sábado 6, pero no el lunes 8 de diciembre. El horario será de 09:00 a 21:30 horas, menos el situado en el centro comercial Marineda City, que lo hará de 10:00 a 22:00 horas. En todos los casos cerrará el domingo 7.

Respecto a Carrefour, tanto el de Alfonso Molina como el de Los Rosales abrirán ambos festivos, tanto el 6 como el 8 de diciembre, cerrando sus puertas el domingo 7. Sin embargo, las tiendas Express permanecerán abiertas durante todo el fin de semana, incluyendo el domingo. En este caso, conviene consultar el horario en tu tienda de confianza.

Supermercados Gadis abrirá sus puertas el sábado 6, mientras que el lunes 8 permanecerá cerrado. Respecto al horario, algunos abren de 09:00 a 21:00 horas, pero lo más recomendable es consultarlo en la propia tienda con el fin de evitar imprevistos y así realizar tus compras con tranquilidad.

Respecto a Eroski y Familia, sus formatos Express permanecerán abiertos durante todo el fin de semana. En su defecto, esta es la lista de las tiendas que solo abrirán el sábado 6 de diciembre: Familia Avenida Hércules, Familia Monte Alto, Familia La Torre, Familia Ramón del Cueto, Eroski Peruleiro, Familia Liaño Flores, Familia Tornos, Familia Ramón Cabanillas, Familia Travesía de Rianxo, Eroski de Matogrande y Eroski de Xuxán.

Por su parte, el Mercado de Elviña también abrirá el sábado 6 de diciembre en horario de 08:30 a 15:00 horas, y cerrará el domingo 7 y lunes 8. En ese horario las tiendas ubicadas en su interior ofrecerán su apertura habitual, aunque lo conveniente es consultarlo con cada establecimiento.

No obstante, muchos de ellos lo harán en horario reducido, por lo que es conveniente consultar el horario en cada una de las tiendas.