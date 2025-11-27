Los mercados de A Coruña se preparan para la Navidad: "Son semanas para aprovechar y ahorrar"

Las placeras Rebeca y Belén en la plaza de Lugo de A Coruña. CGM

A unas cuatro semanas de la cena de Nochebuena y la comida de Navidad, no son pocos quienes están iniciando las compras de pescado, carne y marisco para las reuniones familiares. Productos como el cordero, la lubina, el rape o las centollas se venden ya en mercados como el de la plaza de Lugo, con la vista puesta en las fiestas.

El último dato del IPC indicaba en el mes de octubre una subida general del 3,1% en España y del 2,7% en Galicia. Aunque en esta última estadística los huevos protagonizaron la mayor subida, incrementando su precio en un 22,5% respecto al año pasado, otros alimentos propios de la época navideña como la carne de vacuno o el pescado también han visto un incremento de sus precios de un 17,8% y de un 7,2% respectivamente

Ante una inflación constante, las placeras Rebeca y Belén cuentan que su clientela lleva "un mes y pico" llevando productos para congelar.

Aquí, la lubina anda a 30 euros el kilo, el rape a 20 y la merluza del pincho a 18, mientras que los percebes se mueven entre los 55 y los 120 euros el kilo y la centolla está ya a 40 euros el kilo. También tienen jibias a 17 euros, su "especialidad", y vieiras a 16 euros.

Entre los puestos del mercado de la plaza de Lugo, clientas previsoras piden ya consejos sobre qué llevar y congelar para las fiestas.

"Ahora la centolla ya está llena, y congela bien", apuntan a la vez que señalan sus caparazones y comentan que los precios no subirán mucho más, aunque todo depende del tiempo. Con las centollas o con el bogavante, lo recomendable es congelarlo una vez cocido. Con otros mariscos como el camarón o la cigala es preferible congelarlos vivos y, cuando se vayan a consumir, echarlos directamente al agua hirviendo para prepararlos como si estuvieran frescos.

Centolla del puesto de Rebeca en la plaza de Lugo. CGM

A unos metros, Puri desde su puesto también cita los temporales como la causa de que los precios estén elevados y haya menos pescado y marisco: "Ya ves que la plaza está algo vacía", comenta señalando los mostradores.

Ella también vende pescados como el rape, entre los 16 y 20 euros el kilo, o la lubina, a 30 euros. De mariscos, tiene centolla de hasta 35 euros el kilo y camarones que van de los 39 euros los más pequeños hasta 75 euros los de mejor tamaño.

De aquí en un mes no cree que vayan a variar mucho los precios. Es más, cuenta que otros años "antes de Navidad se vendió todo más caro y justo en Nochebuena, como la gente ya llevó congelado e hizo mejor tiempo, todo estuvo más barato".

La carne, otra opción demandada

Un piso más arriba, en la zona de carnicerías la sensación es similar.

Entre las carnes, el cordero es uno de los productos más codiciados. Ahora está a unos 30 euros el kilo y desde la Carnicería Becerra, Vanesa explica que podrá subir a 40 euros el kilo. El resto, como el lacón o el cochinillo subirán menos; unos 2 o 3 euros. El primero está a unos 7 euros crudo y 17 euros asado y el segundo ronda los 100 euros la pieza.

Ante esto, la carnicera cuenta que "estas semanas la gente aprovecha y ahorra, sobre todo en el cordero, que es lo que más llevan para congelar".

Otra carne que congela bien es la ternera. "No para de subir, aunque contamos con que no suba mucho más", cuenta Daniel al otro lado del pasillo.

Ellos venden carrilleras a 17,50 euros el kilo, corderos enteros a unos 100 euros y cabrito a 150 euros la unidad. El porco celta se mueve entre los 17 o los 18 euros. En su carnicería, mucha clientela está haciendo ya reservas para Nochebuena pero también para fin de año, aunque esperan un pico tras el puente de diciembre: "Ahí es cuando suben las reservas. Para congelar, lo mejor son las carrilleras".

Carnicería de Daniel en la plaza de Lugo. CGM

Para los productos de charcutería, sin embargo, habrá que esperar a que se acerquen las fechas señaladas.

Ni en Montefurado ni en la charcutería Rosa Mary esperan grandes subidas de precios en el próximo mes. Ambos elaboran bandejas de embutidos que parten de unos 45 o 50 euros y venden también productos como jamón, quesos o foie. En el primero de ellos, Óscar explica que venden el jamón a una media de 70 euros el kilo, un precio similar al ibérico que vende María, aunque el Joselito llega a los 200 euros el kilo.

En Montefurado, el foie está a 10 euros la rodaja, mientras que en Rosa Mary está a 11,90 la lata y a 53 euros el kilo si se pide cortado. Aquí también venden productos para los cocidos de fin de año como el chorizo, a 14 euros el kilo, o lacón, a 10 euros el kilo.

Charcutería Rosa Mary en la plaza de Lugo. CGM

A pesar de que respecto a otros años los precios sí han subido, no prevén que lo vayan a hacer por la Navidad.

Para hacer frente a las variaciones de precios, Puri, la placera más veterana de este mercado, tiene un consejo: "Yo pongo lo que haya ese día. Si no es merluza, abadejo o cualquier otro pescado. Incluso la raya en el salpicón está buenísima. Siempre hay alternativas. La clave está en una buena salsa".