Estos son los domingos y festivos que abrirá Coruña The Style Outlets esta Navidad 2025

Coruña The Style Outlets inauguró su Navidad el pasado 14 de noviembre con su encendido de luces para dar la bienvenida a la época más ilusionante y mágica del año. El centro comercial tiene una programación navideña llena de actividades para todos los públicos. Te contamos todo lo que debes saber, así como los domingos y festivos de 2025 que permanecerá abierto.

Desde el 14 de noviembre, Coruña The Style Outlets dio el pistoletazo de salida a su Navidad. Obras de teatro, talleres, días mágicos y la visita tan especial de Papá Noel son algunas de las actividades que tiene organizadas. En Quincemil te contamos todos los detalles sobre la Navidad del centro comercial.

Domingos y festivos de apertura en Coruña The Style Outlets esta Navidad 2025

Con la temporada navideña a la vuelta de la esquina, Coruña The Style Outlets ajusta su horario para facilitar las compras a todos sus clientes. De esta forma, aquellos que visiten el centro comercial podrán disfrutar de más opciones de compras y ocio.

Durante estas semanas, el centro amplía su horario en varios domingos y festivos, ofreciendo a coruñeses y visitantes un margen extra para preparar todas sus compras de esta época del año con tranquilidad.

A continuación, te detallamos los festivos y domingos de apertura de Coruña The Style Outlets previstos para 2025:

Domingo 30 de noviembre

Sábado 6 de diciembre: festivo por el Día de la Constitución

Lunes 8 de diciembre: festivo por el Día de la Inmaculada Concepción​​

Domingo 14 de diciembre

Domingo 21 de diciembre

Domingo 28 de diciembre

Pese a que todavía no hay confirmación oficial, Coruña The Style Outlets podría abrir los dos primeros domingos de 2026, estos son: domingo 4 de enero, previo al Día de Reyes, y domingo 12, por el inicio de las rebajas de invierno.

La Navidad en Coruña The Style Outlets

La Navidad llega un año más a Coruña The Style Outlets, y con ella la ilusión, la música y el ambiente único y mágico propio de esta época. Las luces y la decoración navideña permiten disfrutar en compañía de familiares y amigos estas semanas tan especiales.

Este año, el centro ha preparado una completa programación navideña para que pequeños y mayores vivan momentos únicos. El pistoletazo de salida fue el encendido de luces el pasado 14 de noviembre.

A partir del 5 de diciembre y hasta el 5 de enero, todos los sábados celebrarán divertidos talleres creativos, en horario de mañana y tarde (de 12:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas), perfectos para que los niños desarrollen su imaginación entre manualidades y juegos.

Uno de los momentos más esperados será la visita de Papá Noel, los días 20 y 21 de diciembre, cuando los más pequeños podrán entregarle su carta y llevarse un recuerdo inolvidable con una foto. El horario será de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

La programación incluye también una obra de teatro en inglés, el 19 de diciembre a las 17:30 horas, pensada para introducir a los peques en el idioma a través de una experiencia divertida.

Del 27 al 30 de diciembre y del 2 al 5 de enero, llegarán los Días Mágicos, con espectáculos de magia diarios para sorprender a toda la familia.