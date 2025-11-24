El Bono peixe financió más de 500.000 compras de pescado y marisco, incrementando un 13% las ventas

El 'Bono peixe', la iniciativa impulsada por la Xunta con un total de 2,5 millones de euros, ha permitido financiar más de 500.000 operaciones por valor de 11 millones de euros y ha motivado un incremento del 13% en las ventas. Así, lo recoge el informe de balance de la primera edición del programa de dinamización e incentivo del consumo de estos productos analizado este lunes por el Consello de la Xunta.

En el documento se recoge que en las diez semanas que estuvo vigente, tuvo un impacto positivo en las ventas de los más de 750 establecimientos adheridos en toda la comunidad, que crecieron hasta un 13%.

El comercio ambulante fue el que aplicó un mayor descuento medio, de 7,5 euros por venta, sensiblemente superior al aplicado por los hipermercados, que alcanzó los 4,4 euros.

En total, en la primera edición de este programa participaron 751 establecimientos, localizados en 139 municipios, y más de 146.000 consumidores, que representan el 6% de la población gallega.

'Prato de Mercado' con showcookings en toda Galicia

Por otro lado, el Consello da Xunta dio hoy luz verde al nuevo proyecto 'Prato de Mercado', una iniciativa de comercio de atracción destinada a fortalecer la conexión entre las plazas y mercados de abastos de Galicia con el talento de chefs gallegos de referencia, principales clientes y prescriptores de estos espacios a la hora de crear sus platos.

El proyecto arrancará este martes, 25 de noviembre, con un doble acto en la plaza de abastos de Santiago. Por la mañana se celebrará una acción de visibilidad que reunirá a casi 40 chefs gallegos en apoyo a la iniciativa. Por la tarde tendrá lugar la jornada 'El futuro de los mercados tradicionales: innovación y tradición', una cita que servirá de punto de encuentro para los 76 alcaldes y alcaldesas de los municipios que acogen las 95 plazas de abastos y mercados de la Comunidad, profundizando en la colaboración entre las diferentes administraciones.

Este arranque marcará el inicio de un programa que continuará a lo largo de 2026, durante el cual está prevista la realización de diferentes showcookings en mercados de toda Galicia. El objetivo de estas acciones será reforzar el papel de las plazas de abastos como motores de dinamización del territorio y generadores de empleo y riqueza local en sus entornos.