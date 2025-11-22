Cierra definitivamente en A Coruña el Mercadona al lado de Marineda City

Este sábado, a las 15:00 horas de la tarde, el Mercadona de la carretera Baños de Arteixo cerraba sus puertas en A Coruña. Lo hacía de forma definitiva, tal y como anunciaba el cartel que habían colgado en la puerta informando a los clientes de su despedida.

El supermercado, que hasta ahora se encontraba en el exterior de Marineda City, se traslada dentro del propio centro comercial, a la parte nueva del edificio.

Tras el cierre de este Mercadona, el nuevo abrirá sus puertas este lunes 24 de noviembre. "Ven a conocer nuestra nueva tienda el 24 de noviembre", compartían a las puertas del local que desde esta tarde tiene ya sus puertas cerradas.

El nuevo Mercadona contará con parking privado al que se podrá acceder por la Avenida de Arteixo, a la altura del número 43, así como por dentro del propio aparcamiento del centro comercial.

La noticia ha pillado a muchos clientes por sorpresa esta tarde, que al bajarse del coche e ir hasta la puerta del establecimiento se han encontrado con el aviso.