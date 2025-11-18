Estos son los domingos y festivos que abrirá Marineda City, en A Coruña, esta Navidad 2025

El Centro Comercial Marineda City, en A Coruña, inaugurará la Navidad 2025 el próximo jueves 27 de noviembre a las 19:00 horas en su planta baja de la mano de Rock en Familia, el grupo musical que triunfa acercando a las nuevas generaciones al rock&roll con su exitoso espectáculo I Love Rock & Roll.

Con este evento, Marineda da el pistoletazo de salida a sus fiestas navideñas. A su vez, el centro comercial ha informado sobre los domingos y festivos de 2025 que permanecerá abierto con el fin de ofrecer la mejor atención al público posible. En Quincemil te contamos todos los detalles sobre la Navidad en Marineda City.

Domingos y festivos de apertura en Marineda esta Navidad 2025

Con la llegada de la temporada navideña, Marineda City adapta su calendario de apertura para ofrecer a los visitantes más opciones de ocio y compras durante estas fechas tan señaladas.

Como cada año, el centro comercial amplía su horario en determinados domingos y días festivos, facilitando que coruñeses y turistas puedan realizar sus compras navideñas con mayor comodidad.

A continuación, te detallamos los festivos y domingos de apertura previstos para 2025:

Domingo 30 de noviembre

Sábado 6 de diciembre: festivo por el Día de la Constitución

Lunes 8 de diciembre: festivo por el Día de la Inmaculada Concepción​​

Domingo 14 de diciembre

Domingo 21 de diciembre

Domingo 28 de diciembre

Como en años anteriores, se espera que también abra los dos primeros domingos de 2026, estos son, el 4 y el 12 de enero (rebajas de invierno).

La Navidad en Marineda City

Tras el pistoletazo de salida del jueves 27 de noviembre con un concierto de Rock en Familia, Marineda City contará con una programación diversa para toda la familia durante toda la campaña navideña: 15 shows de teatro, magia y circo entre el 5 y el 30 de diciembre.

Además, habrá un árbol de Navidad con bolas en las que los visitantes podrán dejar sus deseos. Por cada uno de ellos, Marineda City donará 1 euro a una asociación infantil sin ánimo de lucro y realizará un sorteo de tarjetas regalo entre todos los participantes.

La Navidad también será inclusiva: se habilitarán espacios libres de ruido para las visitas de Papá Noel y los Reyes Magos, en colaboración con la Fundación ENKI y la Federación de Autismo de Galicia. Además, se instalará un mercadillo navideño en la plaza exterior entre el 21 de noviembre y el 11 de enero, con puestos de artesanía, decoración y turrones, entre otros.