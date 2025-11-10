Cuándo son las rebajas de Black Friday en Galicia 2025: fechas y descuentos de Zara, El Corte Inglés y más

Ya queda poco para el Black Friday 2025, la ocasión perfecta para aprovechar los descuentos que marcan el inicio de la temporada de compras navideñas. Como cada año, estas rebajas son la oportunidad para empezar con los regalos de Navidad, ya que muchas tiendas amplían el plazo de devolución, permitiendo comprar en el Black Friday los regalos de Reyes.

Seguro que te estás preguntando qué día concreto celebran las tiendas el Black Friday, ya que muchas suelen adelantarlo un día, por lo menos en su versión online. Por ello, para que no te pierdas nada, hemos hecho una recopilación de algunas de las tiendas más populares, basándonos en cómo lo han hecho en años posteriores, aunque todavía no hay información oficial.

Black Friday en Zara

Tienda Zara. Delia Echávarri.

Inditex es una de las pocas cadenas que mantiene casi intacta la tradición del Black Friday, ya que muchas otras comienzan los descuentos con días de antelación. Si todo sigue el patrón de estos años, todas las tiendas físicas de Inditex comenzarán los descuentos el viernes 28 de noviembre y no se extenderán al fin de semana. Este será de hasta el 40%.

Sin embargo, un día antes, jueves 27, los descuentos estarán disponibles de forma online, tanto en web como en la aplicación. Cada tienda de Inditex establece unos horarios diferentes. En el caso de Zara, por ejemplo, lo normal es que inicien sus descuentos a las 21:00 horas en la app y a las 22:00 horas en la web.

El resto de firmas del grupo -Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho y Lefties- se suman a las rebajas en las mismas fechas, dando juntos el pistoletazo de salida a la temporada de descuentos. Por norma general, suelen comenzar sus descuentos online a las 19:00 horas en app y 20:00 horas en web.

Black Friday en Mango

Fachada de Mango Shutterstock

Si Mango sigue los mismos pasos que años anteriores, la marca adelantará sus descuentos un día, ofreciendo una rebaja de hasta el 50% a sus clientes a partir del jueves 27 de noviembre.

Además, esta tienda siempre suele mantener los precios rebajados durante todo el fin de semana, ya que también se une al Ciber Monday, que este año cae a lunes 1 de diciembre.

Black Friday en H&M

Tienda de ropa de H&M, en una imagen de archivo.

"¡Selecciona todo lo que deseas este Black Friday y asegúrate de estar listo antes del 28 de noviembre!", así informa H&M a sus clientes de sus descuentos el viernes negro. Otros años la firma lanzaba sus descuentos con antelación, pero este año han decidido esperar a la fecha especial para rebajar la ropa de mujer, hombre, niños y bebés.

Además, como es habitual, los miembros del club suelen tener acceso anticipado a las ofertas, normalmente un día antes. Aunque todavía no se ha confirmado oficialmente para este año, todo apunta a que mantendrán esta ventaja.

Black Friday en El Corte Inglés

El Corte Inglés.

El Black Friday de El Corte Inglés siempre llama mucho la atención, ya que ofrece descuentos en un sinfín de productos de electrónica, deportes, electrodomésticos, hogar, belleza, videojuegos, bebés, libros, club del gourmet, bricor, papelería y regalos originales.

"El Black Friday 2025 llegará el 28 de noviembre, y en El Corte Inglés tenemos las mejores ofertas para que disfrutes de un día lleno de descuentos increíbles", así, estos grandes almacenes confirman la fecha en la que darán el pistoletazo de salida a los descuentos.

Black Friday en Cortefiel

Tienda de Cortefiel

Siguiendo la costumbre que ha seguido Cortefiel en años anteriores, se espera que esta marca comience sus descuentos un día antes del día oficial, esto es, el jueves 27 de noviembre. Las rebajas llegarán hasta un 50% de descuento.

Otras tiendas del grupo Tendam -Women Secret, Springfield, Pedro del Hierro, Hoss Intropia, Slowlove, High Spirits, Dash and Stars, Ooto, Hi&Bye y Fifty- se espera que comiencen sus rebajas también ese día, aunque falta la confirmación oficial.

Black Friday en Primor

Tienda de Primor.

Si entras en la aplicación de Primor verás que ya tienen muchos artículos con grandes descuentos. No obstante, la marca ha anunciado que "los descuentos más jugosos" tendrán lugar el viernes 28 de noviembre, coincidiendo con el día oficial del viernes negro. Sin embargo, en su web anuncian que es el día 29, pero se trata de un error.

Perfumes, cosmética, estuches, maquillaje, tratamientos capilares, productos de parafarmacia y mucho más en los descuentos de Primor.

Black Friday en Druni

Tienda de Druni. Druni

Druni celebra sus descuentos de Black Friday durante una semana entera. Así, la Black Week de Druni empieza el lunes 24 de noviembre y acaba lunes 1 de diciembre con el Cyber Monday, tal y como han anunciado en su página web.

Durante una semana podrás acceder a los descuentos en miles de productos de belleza y salud, perfumería, cosmética, tratamientos, maquillaje, productos de parafarmacia, productos de higiene, productos para el cabello y un sinfín de categorías relacionadas con el beauty y bienestar.

Black Friday en Mediamarkt

Cartel de Media Markt Chema Flores

La tienda tecnológica de Media Markt ofrecerá grandes descuentos hasta el -50% por el Black Friday el próximo viernes 28 de noviembre.

Puedes encontrar verdaderas gangas en artículos de telefonía, informática, televisión, entretenimiento, electrodomésticos, hogar y cuidado personal.

Black Friday en Fnac

Fnac en Vigo

Fnac ya ha lanzado descuentos pre Black Friday de hasta el 50% en miles de productos de tecnología, gaming, cultura, ocio y hogar entre el 3 y el 20 de noviembre. Será el viernes 28 de noviembre cuando esta tienda celebre el viernes negro.

Se podrá disfrutar de hasta un 40% en artículos de informática, de sonido, de hogar y juguetes; hasta un 35% en telefonía, gaming e imagen; hasta un 30% en fotografía, deporte y movilidad; hasta un 25% en electrodomésticos; hasta un 60% en papelería y naturaleza; hasta un 65% en música y hasta un 70% en merchandising.