Los comercios gallegos que están revolucionando el sector ya tienen finalistas en los Premios 2025

La Xunta presentó los finalistas de los Premios del Comercio Gallego 2025, un acto que busca reconocer el esfuerzo, la creatividad y la capacidad de adaptación de los negocios de proximidad.

La gala tendrá lugar el miércoles 12 de noviembre en Santiago y reunirá a iniciativas que están marcando el ritmo del comercio gallego.

En el Premio Comercio Gallego, dotado con 5.000 euros, destacan Creativas Galegas, un espacio compostelano que impulsa a más de 300 profesionales; Alba Lazarí, tienda de Cangas especializada en diseño textil de autor; y Ceibe Barefoot Shoes, comercio de Arteixo centrado en el calzado respetuoso y con fuerte presencia online.

El Premio Comercio Trayectoria (3.000 euros) reconoce la continuidad y el valor histórico de negocios emblemáticos. Compiten Miranda Moda, en O Barco, activa desde 1953; la Panadería Pallares, de Lugo, referente desde 1976 y creadora de un museo del pan; y Confecciones García, también lucense, un comercio familiar que mantiene su esencia tradicional mientras incorpora propuestas actuales.

En el Premio Comercio Emprende (3.000 euros) destacan proyectos jóvenes y con identidad propia: A Casa Rodante, tienda en Vigo vinculada a AFAPACE; Amoras, negocio de frutería creativa con tiendas en O Carballiño y Maside; y Tecidos Tolemia, en Ames, que combina venta, taller y formación en costura con tejidos únicos.

El Premio Comercio Dinamización (5.000 euros) premiará campañas que han revitalizado el comercio de sus municipios. Llegan como finalistas la Asociación Boirense de Empresas, con su proyecto Boiro, compras con corazón; Viveiro Centro Comercial Histórico, con la campaña Elige a tu empleado del mes; y la Asociación de Comerciantes Industriales, Servicios y Autónomos de Ribadeo, con O noso comercio é vida, vive Ribadeo.

Por último, el Premio Comercio Sostenible (3.000 euros) pone el foco en modelos responsables. Compiten Arroupa, impulsada por Cáritas y centrada en la reutilización textil; Rir & Co, estudio de Allariz que apuesta por materiales del medio rural; y AmoGalicia, tienda pontevedresa que trabaja con 95 creadores y minimiza el uso de plástico.