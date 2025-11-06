Aplazados los cambios de uso del recinto de Espacio Coruña por trámites administrativos

El cambio de usos de Espacio Coruña, en lo conocido como el recinto ferial de Someso, se ha visto aplazado debido a una nueva aprobación en el pleno de A Coruña de este jueves. Este asunto, que aborda una modificación del plan parcial, ya había sido aprobado el pasado 8 de mayo, también en sesión plenaria, con una aprobación definitiva con votos favorables de todos los grupos. Sin embargo, hace tan solo unos días, la Xunta de Galicia a través de la Dirección Xeral de Urbanismo señaló la necesidad de que la aprobación fuese provisional y no definitiva.

Ante esta situación, el gobierno municipal ha votado de nuevo la cuestión este jueves para, ahora sí, tramitarlo de manera provisional.

El concelleiro de Urbanismo, Rehabilitación e Vivenda, Francisco Dinís Díaz Gallego, explicó que en el pasado mes de mayo "trajimos la aprobación siguiendo un criterio técnico municipal que creíamos que era el correcto", añadiendo que se dio por bueno en un inicio la aprobación provisional porque el plan parcial tampoco pasó por este proceso y se hizo con el objetivo de aligerar el procedimiento.

De esta manera, el pleno ha votado este jueves la modificación para permitir así que la Xunta elabore a continuación el informe correspondiente y "para no causar daños ni perjuicios a los propietarios de Someso". De nuevo, el asunto fue aprobado con el apoyo de todos los grupos municipales y ahora el avance de los cambios de uso en Espacio Coruña vuelve al punto en el que se encontraba en el mes de mayo.

Oficinas, almacenes y hostelería

Cuando los cambios de uso de Espacio Coruña lleguen a su aprobación definitiva, estas instalaciones podrán incorporar nuevos servicios, como equipamientos dotacionales, almacenes y oficinas.

Algunas de las actividades que se podrán llevar a cabo entonces pasan por la gestión de locales para espectáculos y usos recreativos, salas de reunión, hostelería en todas las categorías y garaje-aparcamiento. La única excepción prevista es la residencial.

Aprobado el estudio de detalle del polígono de Peñarredonda

Otro asunto de índole urbanística aprobado en el pleno de este jueves fue el estudio de detalle del polígono Peñarredonda 1 con el que se actuará en tres parcelas en la zona de la Zapateira junto a la calle Hamburgo.

En una superficie de unos 32.000 metros cuadrados, el estudio aborda para la obra aspectos como una definición precisa del volumen edificable y criterios estéticos y de integración paisajística. "Se evitará un muro visual desde la calle Hamburgo escalonando las alturas de tal manera que desde la calle solo se vea una", puntualizó el Díaz Gallego.

El asunto fue aprobado por unanimidad de los grupos.