Éxito del Bono Activa Comercio en Galicia: arranca con 620.000 euros movilizados en dos horas

El Bono Activa Comercio ha iniciado una nueva edición con un éxito rotundo: en solo dos horas, se han movilizado más de 620.000 euros. Así lo ha dado a conocer este miércoles la Xunta, que señala en un comunicado que hasta las 11:00 horas se habían descargado 61.500 bonos, que podrán usarse en los más de 6.000 negocios adheridos en Galicia a la iniciativa.

La Xunta destina a esta segunda convocatoria del Bono Activa Comerio este año 2,5 millones. Así, desde poco después de las 09:00 horas (varios usuarios tuvieron problemas para acceder a la web o para descargar el bono a primera hora), es posible conseguir este bono a través de la web www.bonosactivacomercio.gal para emplear directamente en la adquisición de productos y servicios en los comercios adheridos, exceptuando tarjetas regalo, vales o similares.

Los establecimientos no tendrán que inscribirse de nuevo para participar en la iniciativa, ya que sigue vigente la adhesión de la primera edición para que sea más ágil. En todo caso, señala la Xunta en un comunicado, si algún comercio no se hubiera sumado y quiere hacerlo ahora, tiene de plazo hasta el 15 de diciembre o hasta que finalice el crédito de esta última edición.

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, y el director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, han visitado esta mañana Deportes Caneda y Joyería Regueira, ambos adheridos al Centro Comercial Aberto Compostela Monumental.

González explicó que en los presupuestos de 2026 se consignarán de nuevo 5 millones de euros para consolidar esta acción dinamizadora del comercio local, que ha logrado movilizar más de 110 millones en ventas desde el año 2021. La última edición se saldó con cerca de 215.000 bonos descargados y más de 11 millones de euros movilizados en compras.

Cómo descargar y usar el Bono Activa Comercio en Galicia

Cada bono tendrá un descuento de 30 euros para compras realizadas en los comercios adheridos. La Xunta habilita la página web www.bonoactivacomercio.gal para la descarga de los bonos, tras lo que podrán ser canjeados en los establecimientos mediante su formato digital QR.

El importe se irá reduciendo en función del valor de la compra. Así, a las compras iguales o superiores a 20 euros e inferiores a 30 euros les corresponderá un descuento de 5 euros. La rebaja será de 10 euros para las compras iguales o superiores a 30 euros e inferiores a 50 euros. A partir de esta cantidad, el descuento alcanzará los 15 euros.

Como en ediciones anteriores, cada persona podrá descargar un único bono, y no se limitará el número de usuarios que pueden descargar los bonos, sino que cuando el importe total de los descuentos realizados alcance los 2,5 millones de euros, los bonos descargados ya no se podrán utilizar.

La lista de comercios adheridos también puede consultarse en la página web www.bonoactivacomercio.gal. En ella, cada cliente puede filtrar la búsqueda por establecimientos o ubicación.