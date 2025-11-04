Cómo descargar y cómo usar el Bono Activa Comercio en Galicia: hasta 30 euros de descuentos en compras

El Bono Activa Comercio vuelve esta semana. Los descuentos de 30 euros de la Xunta para compras en el comercio local gallego podrán descargarse y utilizarse a partir de mañana miércoles 5 de noviembre.

Tal y como informó el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, el objetivo de esta última edición de 2025 es ayudar a los comercios de la campaña navideña. Así, se financiará el bono con un presupuesto de 2,5 millones de euros.

El Bono Activa Comercio se activará el 5 de noviembre

Buenas noticias para los gallegos: la Xunta activará mañana miércoles 5 de noviembre el Bono Activa Comercio para compras en el comercio local. Al igual que en ediciones anteriores, cada gallego podrá beneficiarse de un bono que ofrece hasta 30 euros de descuentos.

Con el objetivo de estimular el sector de cara a la campaña de Navidad, el Ejecutivo regional destinará un importe de 2,5 millones de euros, que se suma a los 2,5 millones destinados a la anterior edición de la iniciativa de este año, sumando un total de 5 millones.

Como novedad, los establecimientos no tendrán que inscribirse de nuevo para participar en la iniciativa, sino que sigue vigente la adhesión de la primera edición. En todo caso, si algún comercio no se había sumado y quiere hacerlo ahora, tiene de plazo hasta el 15 de diciembre o hasta que finalice el crédito de esta última edición.

El Gobierno gallego prevé "movilizar un mínimo de 8,5 millones de euros en ventas" en el comercio de proximidad de Galicia.

Cómo descargar y usar el Bono Activa Comercio en Galicia

Cada bono tendrá un descuento de 30 euros para compras realizadas en los comercios adheridos. A partir de mañana miércoles 5 de noviembre, desde las 09:00 horas, las personas consumidoras podrán descargar esos bonos.

Para ello, la Xunta de Galicia habilita la página web www.bonoactivacomercio.gal. Una vez descargado, cada gallego y gallega podrá canjearlos en los establecimientos mediante su formato digital QR.

El importe se irá reduciendo en función del valor de la compra. Así, a las compras iguales o superiores a 20 euros e inferiores a 30 euros les corresponderá un descuento de 5 euros.

La rebaja será de 10 euros para las compras iguales o superiores a 30 euros e inferiores a 50 euros. A partir de esta cantidad, el descuento alcanzará los 15 euros.

Como en ediciones anteriores, cada persona podrá descargar un único bono, y no se limitará el número de usuarios que pueden descargar los bonos, sino que cuando el importe total de los descuentos realizados alcance los 2,5 millones de euros, los bonos descargados ya no se podrán utilizar.

La lista de comercios adheridos también puede consultarse en la página web www.bonoactivacomercio.gal. En ella, cada cliente puede filtrar la búsqueda por establecimientos o ubicación.