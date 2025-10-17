La Xunta de Galicia lanzará antes de final de año una nueva edición del 'Bono Activa Comercio'

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, ha avanzado este viernes, en Santiago, que antes de que termine el año y también en 2026 habrá nuevas ediciones de la iniciativa 'Bonos Activa Comercio'

Acompañado por el director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, y por el director da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), Julián Cerviño, el titular de Emprego, Comercio e Emigración ha participado en la inauguración de la jornada 'Impulsando o comercio galego: innovación, dixitalización e experimentación'.

Por ello, también ha subrayado este conselleiro que en 2026 "se consolidarán las principales líneas de apoyo" al sector, entre ellas las dirigidas a la digitalización, modernización y sostenibilidad de los establecimientos comerciales y artesanales.

Respecto a los 'bonos', José González ha defendido que las ayudas actúan como "estímulo económico", y se convirtieron en una importante "campaña de promoción del comercio local". Así, ha ejemplificado que la edición celebrada en junio, dotada con 2,5 millones de euros, se agotó en solamente dos días y medio.

Los 'Bonos Activa Comercio' son una iniciativa de la Xunta para fomentar el consumo en el comercio local en Galicia. Por ello, los residentes en la Comunidad pueden solicitar un bono digital de hasta 30 euros para usar en comercios.