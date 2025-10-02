Sada (A Coruña) se prepara para una Navidad con más de 4.000 euros en premios y 2 tardeos musicales

La asociación Acesada presentó ayer a sus socios la campaña de Navidad, que arrancará el próximo 5 de diciembre coincidiendo con el encendido de las luces navideñas y se prolongará hasta el 5 de enero.

Según explican desde la asociación, "el objetivo es promocionar el comercio local, fomentar la fidelización de nuestra clientela e incentivar las ventas de todo el tejido empresarial de Sada".

Esta edición está dirigida a todos los socios, que participan automáticamente, y como novedad se abre al resto de comercios previa inscripción mediante el pago de una cuota.

Los interesados pueden inscribirse hasta el 31 de octubre contactando con cualquier miembro de la junta directiva o a través del correo electrónico infoacesada@gmail.com.

En cuanto a los premios, la campaña repartirá un total de más de 4.000 euros: un primer premio de 150 euros, dos segundos de 100 euros y cuatro terceros de 50 euros, canjeables en cualquiera de los comercios participantes.

Además, por cada socio y no socio que se adhiera, habrá dos premios adicionales de 20 euros cada uno para gastar en el comercio que le corresponda.

"A esto se suman 1.000 regalos directos como tote bags, libretas, llaveros o bolígrafos", destacan desde Acesada.

La campaña incluirá también dos tardeos navideños, el viernes 19 de diciembre y el viernes 2 de enero, de 17:00 a 21:00 horas, con música en directo, actividades infantiles y la visita de Papá Noel y del Paje Real, respectivamente.

Durante ambos días, todos los comercios participantes ofrecerán promociones y descuentos especiales.

Los clientes recibirán un rasca por cada compra igual o superior a 15 euros, y todos los premios podrán gastarse o canjearse hasta el 31 de enero.